Почему малый бизнес не должен брать кредиты

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21 мая 2021, 14:51 Источник: olegmakarenko.ru

Примерно 15% малых и средних предпринимателей получают деньги «на развитие бизнеса» от родных или друзей. В банках брать кредиты сложно — ИПэшникам банкиры не доверяют, поэтому стараются давать им кредиты только по конским ставкам и только в том объёме, который ипэшник точно сможет отдать.

Обычно берут кредиты от безысходности — загнав себя предварительно в ситуацию, когда без кредита всё выходит совсем уж плохо

Излишне пояснять, что друзья и родные, дающие кредиты предпринимателям, часто обнаруживают себя в положении невольных меценатов — они серьёзно рискуют своими деньгами, получая взамен или символические проценты, или просто дежурное спасибо от родственника-бизнесмена.

С долгами сейчас действует простое правило

Если человек кредитоспособен, он может взять кредит в банке. Если человек не может взять кредит в банке, он некредитоспособен. Давать деньги в долг некредитоспособным людям — так себе идея. Когда очередной поворот судьбы вынудит вашего должника тянуть с возвратом долга, вы не только испортите с ним отношения, но ещё и потеряете свои деньги.

Когда говорят о выгодности кредитов, обычно имеют в виду следующее: да, я заплачу по кредиту такие-то проценты, однако если я не возьму кредит, мне придётся потерять ещё больше.

В малом бизнесе кредиты в большинстве случаев берутся именно по такой схеме. В нулевых годах один небольшой банк специализировался как раз на кредитах ИПэшникам, которых тогда называли смешным словом ПБОЮЛ. Кредиты банк выдавал под 80-100% годовых. Рабочая схема была примерно такой:

1. Бизнес-вумэн владеет точкой на рынке, торгует дублёнками.

2. Начинается сезон — надо закупить товар в Турции.

3. Предпринимательница берёт кредит под 80% годовых, закупает товар.

4. В течение двух-трёх месяцев она продаёт товар с накруткой в 200%.

5. Кредит закрывается. Переплата составляет всего лишь 20-25%.

С одной стороны, выгодно всем. Банк получает жирнющий процент, предприниматель получает дополнительный доход. С другой стороны, если бы предприниматель сам себя не загнал в ситуацию безденежья, ему бы не пришлось отдавать значительную долю своей прибыли хищному банку.

Судите сами. Если предприниматель может потянуть выплату кредитов, взятых под 20-25% годовых, значит у него хорошая рентабельность, и он может быстро накопить ту сумму, которую берёт в кредит. Если предприниматель зарабатывает меньше, значит он занимается ерундой — работает в минус.

Кредиты всего лишь оттягивают неизбежное банкротство

Логика простая, однако она немедленно становится сложной, когда мы переходим от абстрактных математических моделей к живым людям из крови и плоти. Бизнес — не зарплата, которую платят более-менее равномерными кусками из месяца в месяц. В бизнесе бывает то пусто, то густо: сезонность, удача, много разных других факторов приводят к тому, что в апреле бизнесмен в минусе на 300 тысяч, в мае в плюсе на 2 миллиона, а в июне снова в существенном минусе.

Нужна крепкая сила воли, чтобы не потратить прибыли жирных месяцев на машины, квартиры, заграничные туры и оплату обучения в Британии для своих детей. Предприниматель полагает, что раз он впахивает, как проклятый, по 14 часов в день, решая бесконечные проблемы и пытаясь свести концы с концами, он заслуживает высокого уровня потребления. В результате все прибыли проедаются, после чего «внезапно» выясняется, что на закупку товара нужно брать кредит.

Когда бизнесмен действительно хочет развиваться, он просто откладывает часть прибыли от своего бизнеса в кубышку

Эти деньги служат и страховочной подушкой, и ресурсом для расширения. Так как с банками при таком стиле работы делиться не надо. Развитие получается куда как более быстрым и надёжным, чем на кредитные деньги.

Если же бизнесмен не получает прибыли, кредиты могут только оттянуть неизбежный крах

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