Будущая «канцлерин от зеленых» рассказала Атлантическому совету о бравом дедушке

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20 мая 2021, 19:02 Источник: peremogi.livejournal.com

Злые языки намекали, что без пяти минут канцлер Германии от "зелёных", Анналена Бербок, дама, э-э-э, ну как бы помягче, интеллекта примерно уровня Тихановской. И с едва ли бо́льшим жизненным опытом, чем просто домохозяйка...

За всю карьеру она подвизалась корреспонденткой в местной газетке и ассистенткой у некоего политика. И вдруг - фрау Бербок врывается на главную сцену политического театра. А в жёстком свете сценических прожекторов сильней всего выявляются изъяны.

Девушка и ранее не блистала умом: чего стоят её заявления о «злых кобольдах» в батареях электромобилей (кобальт или Кобольд, ну какая разница, нецепляйтесь к даме).

Чтобы слепить из неё фаворитку в борьбе за кресло канцлера, пиарщики вокруг ее особы настоятельно посоветовали строгую диету: поменьше "живых" интервью и минимум общения с журналистами. Правильно советовали. Но не уберегли ...

Выступила Анналена перед членами Атлантического совета

И её понесло ... Вспомнила добрым словом дедушку своего любимого. Как воевал он на Восточном фронте, с 1939 года в Польше. Как мужественно дрался против Красной армии. Как обратился он к своим однополчанам во время боёв на Одере:

"Парни! Я знаю, как нам тяжело против русских. Но мы боремся за объединённую Европу будущего, за то , чтобы моя внучка когда-нибудь в будущем сказала нам всем спасибо!".

Будущая канцлерин с воодушевлением и придыханием назвала дедушку с его боротьбой "своим вдохновением на борьбу за единую Европу", и при этом лихо зиганула...

Но это ещё не всё...

Анналена, ничтоже сумняшеся, заявила, что дедушка её прошел всю войну туда и назад: с сентября 1939 в Польше до зимы (!) 1945 года на границе между немецким Франкфуртом-на-Одере и польским Слубице...

Ой, фрау Бербок! Если ваш дедушка только не заканчивал войну в подпольных эсэсовских бандах диверсантов "Werewolf"("Оборотней"), которые активничали долгое время после капитуляции Гитлера. Получается, что закончил он войну, выбирайте сами: либо зимой 1944, но не на Одере, либо на Одере, но в апреле 1945. Именно тогда началась наступательная операция на Зееловские высоты. И границы по Одеру между Польшей и Германией не было аж до 1946 года.

Лучше расскажите нам, в каких войсках служил ваш любимый предок - в СС, фольксштурм, или СД... Ну просто, любопытства ради...

Третье поколение, уже ничуть не стесняясь, вспоминает своих дедушек, мысленно делит Россию на части, и перекраивает Европу

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