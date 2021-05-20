«Друг Рэджеп» скорее удобный попутчик, за которым глаз да глаз

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20 мая 2021, 18:20 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Пытаясь предотвратить в конце XIX века упадок своей империи, османские лидеры вступили в игру с постоянно меняющимися союзами. Сегодня у Эрдогана та же цель: заключать сделки с мировыми державами, не выбирая чью-то сторону.

Занять место за столом

Идея о том, что Турция уникальна среди своих соседей была призвана вернуть себе роль регионального лидера. Светская традиция основателя Туреции Ататюрка в 1920-х годах основывалась на изображении османов как отсталых и неспособных идти в ногу с «современными цивилизациями» (muasır medeniyetler).

Эрдоган взял совсем другой тон: его выступления не очерняют османских лидеров в качестве бесхитростных завоевателей, а превозносят их как пионеров нового цивилизационного порядка — справедливого в управлении и более сострадательного к своим подданным, чем их западные современники.

Растущая самообеспеченность ВПК Турции придавала уверенность в том, что она может проецировать власть в регионе. Настоящее умение Эрдогана - использовать пробелы в международной системе и находить возможности натравить Россию и США друг на друга. Вступая в эти конфликты, Турция выгрызает себе пространство в эпоху соперничества великих держав. Цель Анкары, как часто говорят турецкие комментаторы, «занять место за столом».

После Эрдогана

Удивительно то, что ему удавалось претворить все планы, несмотря на хрупкое положение страны. Но Турция столкнулась с серьезным экономическим кризисом. Опросы показывают, что народ поддерживает идею восстановления величия Турции на мировой арене, но этого недостаточно. Большинство избирателей прагматичны: они не хотят, чтобы Турция отделилась от своих западных союзников, если эта изоляция скажется на их экономическом благополучии.

Поддержка членства в ЕС по-прежнему составляет около 60%

И не потому, что турки чувствуют себя европейцами, а потому, что многие понимают интеграцию с Европой как более сильную экономику. Пока правительство хвастается созданием военной базы в Ливии и бомбардировками РПК, в Турции предприятия разоряются, магазины закрываются, пенсии сокращаются...

В долгосрочной перспективе независимая внешняя политика Турции сохранится с нынешним президентом или без него. Выступать в роли лояльного, несущего карту члена трансатлантического сообщества уже не так привлекательно, как раньше. И уж точно не может сравниться с очарованием проецирования силы на условиях самой Анкары.

Турция пойдет своим собственным путем

Собственно, для России в этом один из главных интересов сделок с "другом Реджепом". Его действия объективно ведут к разрушению старого мироустройства и подрывают единство Запада. Это конечно не значит, что Эрдоган друг России, как и ранее, он удобный попутчик, за которым нужен глаз да глаз.

Как представляется, долгосрочность успехов Турции будет зависеть не от успехов или неуспехов очередных внешнеполитических авантюр, а от состояния ее экономики, которая на текущий момент является ахилессовой пятой всего внешнеполитического курса Эрдогана.

Впрочем, если судить по текущим действиям Эрдогана, он намерен продолжать упорствовать в проведении своего курса, а значит новые войны, конфликты и территориальные претензии неизбежны.

На очереди Северный Кипр и греки...

На схеме: Один из символов "новой субъектной Турции", поставки "Байрактаров" в Евразии и Африке.

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