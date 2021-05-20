Велика ли роль технологий в современных войнах

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20 мая 2021, 14:13 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Новое слово в военной подготовке – минобороны привлекло к подготовке спецназа… старообрядцев. Об этом Сергей Шойгу заявил в интервью ведомственному телеканалу «Звезда», рассказав об открытии «центров выживания» в тайге.

Правильная инициатива

С одной стороны, современные войны – это соревнование техники и технологий. Все более-менее заметные конфликты последнего времени это показывают.

В том же Нагорном Карабахе: траншеи вырыты, зенитные установки на местах, автоматы заряжены, но… появляются хорошо оснащенные беспилотники и люди, кажется, почти не нужны. Итог: Армения терпит поражение.

Или текущий конфликт в Израиле, где высокотехнологичный «железный купол» весьма эффективно отражает удары арабов.

Ни в том, ни в другом случае я не оцениваю правоту той или иной позиции. Я говорю лишь о том, как велика роль технологий в современных войнах. На этом фоне от самих слов «центры выживания в тайге», «старообрядцы» и т.п. так и веет архаикой. Так и хочется съёрничать: «А как обстоят дела с подготовкой конной кавалерии?»

Первое впечатление весьма обманчивое...

Учитывая текущее состояние вооруженных сил и задачи, которые перед ними стоят, центры выживания с участием старообрядцев, постоянно проживающих в лютых условиях тайги очень даже актуальны.

Во-первых, многие боевые задачи сегодня решаются на Северном Кавказе, где условия мягче, но всё же схожие с таежными – лесная и пересеченная местность, ручьи, болота. А ещё есть граница с Китаем, на которой могут возникать задачи, которые не под силу роботам и беспилотникам, их необходимо решать точечно и именно профессионалами спецназа. Хорошо подготовленными, отлично оснащенными… живыми людьми.

Во-вторых, такие курсы подготовки бойцов – это отличный тимбилдинг. Даже после месячного курса подобной подготовки отношения в коллективе переходят на новый качественный уровень.

В-третьих, ребята, проходящие срочную службы и прошедшие подобную подготовку, совершенно точно будут всю жизнь вспоминать своё пребывание в армии, как удивительное приключение.

А тренд на технологизацию и роботизацию вооруженных сил подобные лагеря подготовки спецназа совершенно не отменяют.

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