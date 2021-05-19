Израиль окружен странами, которые хотят его уничтожить

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19 мая 2021, 18:07 Источник: igor-piterskiy.livejournal.com

Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, делает больше для защиты прав гражданского населения в зоне боевых действий, чем любая другая армия в истории войн. Почему это так...

Во-первых, Израиль никогда не начинал войну

Единственная причина, по которой он ведет войну - это самозащита. И он должен защищаться, потому что он окружен странами и вооруженными группировками, которые хотят его уничтожить.

Во-вторых, иудаизм

Древнейшая религия еврейского народа с непревзойденными моральными стандартами продолжает оказывать большое влияние на граждан Израиля.

В-третьих, армия состоит преимущественно из солдат-граждан.

Израиль - маленькая страна с небольшой профессиональной армией. Чтобы вести войну, нужны призывники и резервисты. Это обычные граждане, от профессоров до сантехников, призванные защищать свои дома. Они не хотят воевать и не хотят причинять вред другим.

Никогда этика и порядочность ЦАХАЛа не были более очевидны, чем во время боевых действий в Газе в 2014-м году. Если когда-либо была чисто оборонительная война, то это она.

Войну начал ХАМАС, террористическая организация, признанная таковой Госдепартаментом США, которая управляет сектором Газа. За первые 6 месяцев 2014-го года ХАМАС выпустил сотни ракет по израильскому гражданскому населению.

После неоднократных предупреждений со стороны Израиля остановиться, израильские ВВС, наконец, нанесли прицельные удары, чтобы прекратить ракетные обстрелы. И ЦАХАЛ двинулся в Газу, чтобы разрушить сеть террористических туннелей, которые ХАМАС построил для нападения на израильские общины вблизи границы с Газой.

ЦАХАЛ предпринял чрезвычайные меры, чтобы уведомить мирных жителей Газы о районах, попадающих под удар, сбросил миллионы листовок, передавал радиосообщения, отправлял SMS и сделал десятки тысяч телефонных звонков. Никогда в истории войн армия не звонила своему врагу и не сообщала ему, где она собирается сбросить бомбы.

Многие операции ЦАХАЛа, которые могли бы уничтожить военный потенциал ХАМАС, были прерваны, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения, что увеличило риск для израильских граждан и солдат.

Несмотря на все это, конечно, были убиты и ни в чем не повинные мирные жители. Каждая война хаотична и запутана, и ошибки часты. Но ошибки - это не военные преступления.

ХАМАС совершал военные преступления в качестве официальной политики

ХАМАС намеренно разместил свои вооруженные силы среди гражданского населения, прятал оружие в школах и больницах и размещал ракетные установки рядом с многоквартирными домами, а затем заставлял гражданских лиц оставаться в районах, которые, как он знал, будут атакованы. Он также проинструктировал своих людей сообщать ложь о том, что каждый убитый житель Газы был якобы мирным жителем, даже если на самом деле он был боевиком.

И если не было смертей среди мирного населения, их придумывал ХАМАС!

Многочисленные интернет-сайты показывают, как палестинцы тщательно инсценируют, среди прочих фальшивых ужасов, жертвы снайперов и разбитые машины скорой помощи. Это настолько распространено, что есть даже соответствующий термин - Палливуд, палестинский Голливуд.

Как ни смешно, но именно лидеры ХАМАС лучше всего осведомлены о чрезвычайных мерах, которые Армия обороны Израиля предпринимает для защиты ни в чем не повинных мирных жителей. Они в полной мере пользуются порядочностью Израиля и соблюдением им законов войны.

Ни одна армия не идет на такой риск, чтобы защитить мирных жителей, как это делает израильская армия...

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