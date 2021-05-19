На улицах Берлина снова толпы, требующие убить евреев

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19 мая 2021, 15:09 Источник: clio-historia.livejournal.com

Раньше это были люди, которые выходили под лозунгом «Израиль – преступное государство», и их никто не трогал – типа, ну имеют право люди считать другое государство преступным.

Неважно было, кто выходит на праздник – турки, арабы или немцы, потому что издавна и зеленая, и левая партия ФРГ, а также многочисленные «автономные леваки», включая антифа, боролись за народ Палестины и клеймили Израиль. Однако долгие годы и те, и другие были на обочине политических процессов – типа, что с сумасшедших взять, у нас свобода слова.

Но за последние годы все переменилось

Даже партия Меркель ХДС отстоит от самой себя прежней настолько влево, что их прежние консервативные установки, перенятые партией «Альтернатива для Германии», или АдГ, теперь считаются «правым экстремизмом» и «нацизмом». А курс влево всегда означает отход от поддержки политики Израиля и поддержку «освободительной борьбы палестинского народа».

А потом мадам Меркель просто запустила в страну два миллиона молодых мусульман

Первым, кто сказал, что это будет иметь трагические последствия для еврейского сообщества ФРГ, тут же открутили голову, загнав публично в фашистский угол, обмазав дегтем и обваляв в перьях. Всем, кто указал на то, что странно каяться в преступлениях против еврейского населения, запуская в страну миллионы злейших врагов евреев, старательно затыкали рот.

Кстати, предыдущую мысль очень четко озвучил покойный Карл Лагерфельд, единственный приличный дизайнер Германии, за что получил в газетах ушаты грязи. Тут же из «гордости Германии» Лагерфельд превратился в «старого нацистского маразматика».

Но Германия уже лет шесть вообще не дружит с головой, и шизофрения – самый легкий диагноз, который можно поставить этой стране. Ну вот, смотрите. Немцев 70 лет учили каяться и посыпать голову пеплом. Причем тоже довольно-таки в ограниченном секторе – еврейском.

Косой взгляд в сторону еврея, либо пренебрежительный текст, либо анекдотец, для немца означал не просто всеобщее осуждение, но и крах карьеры, и полный позор. Параллельно левые силы Германии раскачивали тему «гадкого Израиля», но на личности и этнос не переходили по вышеуказанным причинам. Никого даже особо не волновали кампании бойкота израильских товаров в стране, инициированные леваками, хотя налицо шокирующие параллели с гитлеровским: «Не покупай у еврея».

Но теперь города и улицы Германии наполнены мусульманами, застроены мечетями и в каждом действует эрдогановский центр «Дитиб», который выполняет функции идеологической обработки в том числе и в антисемитском направлении. То есть вдруг, по гениальной задумке мадам Меркель в стране появилась как минимум трехмиллионная прослойка людей, для которых вот эти лицемерные немецкие реверансы в сторону евреев не только непонятны, но и глубоко отвратительны.

Несколько лет подряд все газеты, которые в принципе находятся на кормлении у правящей партии, и все телеканалы, при возникновении арабско-еврейских напряженностей в городах отказывались определять это, как столкновения еврейской комьюнити с вновь прибывшими мигрантами-арабами. Потому что мигранты – это свято, о них нельзя говорить ничего дурного. Какие бы преступления те не совершали.

Дальше – больше: даже при наличии явных видеодокументов все конфликты списывались на «растущую правую угрозу». То есть это не арабская молодежь бьет евреев, а некие фашисты, понаехавшие неизвестно откуда, может быть из Хемница и Лейпцига. Потому что, как известно местным газетчикам, все фашисты живут в бывшей ГДР.

И вот, скажем, мэрия Хагена решила вывесить на городской ратуше флаг Израиля в знак солидарности. Мусульманская община Хагена тут же выразила протест, в адрес мэрии посыпались угрозы, и полиция потребовала снять флаг, дабы избежать эскалации ситуации. То есть полиция не дала пинка антисемитам, а пошла у них на поводу. Прекрасненько.

Хорошо, хоть Эрдоган не проклял, как Австрию

А что тут делать, если каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет 80.

И немцы, как люди, находятся в состоянии расщепленного сознания – им говорили, что нельзя ненавидеть евреев, а потом им говорили, что нельзя ненавидеть людей, которые ненавидят евреев...

Немецкий латентный антисемит в полном кайфе – наконец-то он нашел способ расправиться с «обнаглевшими евреями» чужими руками безо всякого риска для себя.

А ведь израильские флаги в центре Берлина сжигают уже лет пять, причем каждый год – при полном покровительстве лево-зелено-красного сената города. Их предупреждали, что надо что-то делать, потому что в Германии так просто не может быть. На что получали ответ: «У нас свобода слова и демонстраций».

Вот, собственно, и допрыгались. И всё лицемерие европейской политики вылезло во всей красе.

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