Предложить электорату «поработать» равносильно оскорблению

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18 мая 2021, 15:55 Источник: olegmakarenko.ru

Чтобы победить бедность, нам следует лучше работать, повышать производительность труда. Учиться новому, осваивать нужные стране специальности. И, конечно, повышать финансовую грамотность: меньше тратить, больше откладывать.

Предложенный рецепт борьбы с бедностью приятно удивил. Обычно перед выборами оппозиционные депутаты понимают, что для их электората предложение поработать равносильно личному оскорблению. Если депутат хочет завоевать симпатии публики, нужно указать на врага, пообещать отнять и поделить. Опционально ещё и намекнуть на массовые расстрелы. Тогда за народного трибуна проголосуют.

Но нет, господа, мы потихоньку взрослеем! Даже оппозиционные депутаты предлагают не «отнимать и делить», а развивать производство в стране, создавать рабочие места. Будут рабочие места, будет спрос на рабочие руки. Будет высокий спрос, будут и высокие зарплаты. Будут высокие зарплаты, будут и налоги, с которых можно будет платить хорошие пенсии.

Как знать, может быть, в итоге и ответственность за свою жизнь перестанут путать с социал-дарвинизмом. Когда я в плохой физической форме, мне говорят, что виноват тут только я сам. Мне следует делать зарядку, избегать мусорной еды, сменить автомобиль на велосипед. Но если в кошельке пусто, тут уже я не при делах, тут виновато только и исключительно государство. Надо сменить этих ворюг в верхах на порядочных людей, и тогда они непременно решат все мои финансовые проблемы.

У Г.Архангельского и О.Стрелковой вышел самоучитель по финансовой грамотности, «Финдрайв». Очень неполиткорректная книга. Исследовательская нахальность авторов радует невероятно.

К примеру, глава про микрокредиты. Обычный автор написал бы, что микрокредиты хуже холеры, и успокоился бы на этом. Стрелкова лично взяла пару микрокредитов на пробу, и выяснила в процессе пару неочевидных «побочек» этого страшного недуга.

Или глава про сбережения. Как правило, специалисты по финансам пишут дипломатично: откладывайте хоть по 10% от дохода, это нормально. Действительно, откладывать 10% — неизмеримо лучше, чем жить от зарплаты до зарплаты и регулярно баловать себя потреблением в кредит. Однако 10% — это не нормально. Нормально откладывать каждый месяц по 50% . Т-п-р-ушники, собственно, так и делают, и достигают при этом отличных результатов.

У нас с вами есть опыт 80-х и 90-х, когда зарплаты были примерно впятеро меньше, чем сейчас. К примеру, в 1999 году на среднюю зарплату можно было купить примерно 220 литров бензина. Сейчас — 1130 литров. Зарплата, которую сейчас мы считаем смехотворно маленькой, в 1999 году была бы предметом зависти окружающих. Вместе с тем идея жить без кредитов и откладывать 50% от дохода по-прежнему считается в России еретической.

Несколько занимательных цитат из книги:

Есть прекрасный тайм-менеджерский измеритель глубины экономического кризиса — процент опозданий соискателей на конкурс. В «сытые годы» из однозначно подтвердивших участие в собеседовании дойдёт до места половина. Половина из пришедших опоздает …

На самом «дне» кризиса явится каждый, а процент опозданий будет ничтожным.

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…деньги не кладут нам под подушку эльфы и феи, за свои деньги надо бороться. На дополнительные деньги нужно охотиться.

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В самые трудные моменты бизнеса, когда руки опускались от отчаяния, меня очень утешала мантра: «буду в "однушке" жить, "двушку" сдавать, писать книги». Бизнес удалось «вырулить» в плюс и через три года успешно продать стратегическому инвестору. «Однушка» так и осталась арендной. Но вот это чувство, «ниже чего я точно не упаду», запомнилось.

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