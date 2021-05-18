Счастье умереть в своем рассудке дано не многим

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18 мая 2021, 15:11 Источник: geosts.livejournal.com

Академик В.М. Бехтерев, посвятивший жизнь изучению мозга, как-то заметил, что великое счастье умереть в своем рассудке будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости, увы, превратятся в злых или наивных маразматиков. Для того, чтобы войти в будущем в счастливые 20%, постараться придется уже сейчас, пока можем критично оценить жизненную ситуацию.

Слабоумие никогда не приходит внезапно

Слабоумие - не сумасшествие и даже не психическое отклонение, и уж тем более не болезнь. Поэтому и отследить его начало невероятно сложно. Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. То, что сейчас - всего лишь предпосылки, в будущем может стать благодатной почвой для ростков слабоумия.

Вот некоторые косвенные признаки, указывающие на то, что вам, может быть, стоит заняться апгрейдом мозга.

• Вы стали болезненно воспринимать критику, в то время как сами слишком часто критикуете других.

• Вам не хочется учиться новому. Скорее согласитесь на ремонт старого мобильного телефона, чем будете разбираться в инструкции к новой модели.

• Вы часто произносите "А вот раньше", то есть вспоминаете и ностальгируете по старым временам.

• Готовы с упоением рассказывать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника. Неважно, что он заснет, главное - это интересно вам.

• Вам трудно сосредоточиться, когда читаете серьезную или научную литературу. Плохо понимаете и запоминаете прочитанное.

• Стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не были сведущи. Например, о политике, экономике, спорте ... Вам кажется, что вы могли бы руководить государством, стать литературным критиком или спортивным судьей.

• Вы уверены, что другие должны подстраиваться под вас, а не наоборот.

• Временами вы замечаете, что тираните окружающих своими поступками, делаете это без злого умысла, а потому, что считаете - так правильнее.

Апгрейд мозга

Заметьте, самыми светлыми людьми, до преклонных лет сохраняющими разум чаще являются люди науки и искусства, то есть те, кому по долгу службы приходится напрягать свою память и совершать ежедневную умственную работу. Им приходится все время держать руку на пульсе современной жизни, не отставать от новых тенденций и даже в чем-то опережать их. Такая "производственная необходимость" и есть гарантия счастливого разумного долголетия.

1. Каждые два-три года начинайте чему-то учиться. Вы можете пройти краткосрочный курс повышения квалификации или освоить совершенно новую профессию.

2. Окружайте себя молодыми людьми. Они помогут вам оставаться современным.

3. Если вы давно не узнавали ничего нового, может быть, вы просто не искали?

4. Время от времени решайте интеллектуальные задачки и проходите всевозможные предметные тесты.

5. Постоянно учите иностранные языки. Необходимость регулярно запоминать новые слова поможет тренировать память.

6. Растите не только вверх, но и вглубь! Доставайте старые учебники и периодически вспоминайте школьную и ВУЗовскую программу!

7. Занимайтесь спортом! Регулярная физическая нагрузка до седых волос спасает от слабоумия.

8. Почаще тренируйте память, заставляя себя вспоминать стихи, которые когда-то знали наизусть, танцевальные па и многое другое - о чем сможете вспомнить.

9. Разбивайте старые, вырабатывайте новые хорошие привычки и ритуалы! Ездите, ходите по разным улицам, уделяйте время для своего хобби …

10. Давайте больше свободы другим и делайте как можно больше сами. Чем больше спонтанности, тем больше творчества. Чем больше творчества, тем дольше вы сохраните ум и интеллект! Рассудительности всем нам!

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