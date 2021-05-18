В росте цен виноваты регуляторы, а не бизнесмены

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18 мая 2021, 14:48 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей: предприниматели, не желая упускать выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в прошлом году.

О том, что «проклятые предприниматели» завышают цены, зарабатывая на простом народе, теперь слышно из каждого утюга. Обыватель в России, как и во всем мире, не любит успешных и богатых людей. Слова высоких чиновников ему откровенно по сердцу.

Кстати, почему выросли цены?

За последний год индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые продовольственные товары, взлетел на 76% и обновил максимум за шесть лет. Цены на зерно подскочили на 70%, сахар подорожал на 60%, растительные масла выросли почти вдвое, до максимума за 10 лет.

Инфляционную волну на мировых рынках подняли центральные банки, закачавшие в финансовую систему 10 трлн долл. денежной эмиссии. За последний год совокупный баланс шести ключевых мировых ЦБ, включая ФРС США, ЕЦБ и Банк Японии, увеличился с 15 до 25 трлн долл.

Россия - часть глобального рынка, что естественно затрагивает и внутренние цены

Очень большой соблазн ограничить или вообще запретить экспорт. То есть залезть в карман акционерам компаний, да и бюджет от данной меры однозначно пострадает. Налог на прибыль и налог с дивидендов никто не отменял. Однако российские монетарные власти также в прошлом году сильно промахнулись – поддавшись многолетнему лоббизму со стороны заемщиков, Банк России опустил ключевую ставку до 4,25%. Прямым следствием данной политики стало бегство капитала, девальвация рубля и разгон инфляции

В росте цен виноваты регуляторы, но никак не бизнес

Просто об этом не выгодно говорить вслух. А действительно, жаден ли бизнес? Жаден, причем не только в России, но и в мире. Именно жадность, жажда наживы, предпринимательский талант всегда были в основе любой успешной экономики. Именно жадность заставляет предпринимателя идти на риск. Его работа – зарабатывать деньги. А работа властей – бороться с инфляцией, безработицей и т.д. Не стоит требовать, чтобы предприниматели делали чужую работу.

А бывает экономика без предпринимателей?

Бывает. В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2020 году в стране составила 2959,8%. Объемы производства черного золота в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо – с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки. Как следствие, за последние пять лет экономика Венесуэлы упала на 30%. Рабочие госсектора получают около 10 млн боливаров в месяц, а это порядка 3,6 долл., на которые в Венесуэле можно купить упаковку из 30 яиц.

Когда в 1992 году в России рухнул коммунизм, у нас было ненамного лучше – средняя зарплата 30 долл.

Сейчас Россия успешная страна успешных людей, и ее прежде всего построили предприниматели. Только народ вряд ли за это им скажет спасибо, так как жадных не любят нигде.

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