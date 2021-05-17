У «Северного потока-2» вырисовывается новый дедлайн

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17 мая 2021, 17:35 Источник: el-murid.livejournal.com

С высокой степенью вероятности могут победить «зеленые». А они являются принципиальными и категорическими противниками проекта. Выборы в Германии пройдут в конце сентября, после чего будет небольшой период «усушки-утруски» формирования нового правительства...

Затем могут последовать кардинальные изменения в судьбе проекта. У новых властей планы относительно позиции в вопросе строительства и эксплуатации СП-2 отличаются от пристрастий действующего канцлера.

Время вроде бы еще есть, остается проложить примерно 80 км трубы. Даже если километр в сутки — можно успеть. Хотя километр — это несколько оптимистично, темпы укладки примерно в полтора-два раза ниже тех, которые были два года назад.

Однако сейчас строительство приостановлено в связи с подачей иска «зеленых». Судебное заседание, затем некоторое время на апелляцию — и временной фактор станет уже критическим. Если же НАТО (к примеру) на недельку-другую устроит учения и закроет зону строительства, то времени уже может и не хватить.

Конечно, даже в случае завершения строительства (если это и произойдет, то явно «впритык») встанет вопрос об эксплуатации. В случае прихода «зеленых» ни о каком благосклонном отношении речь идти не будет, и никаких исключений из правил Третьего энергопакета Газпром уже точно не дождется. Коммерческая ценность СП-2 в таком случае станет совсем уж неприлично-сомнительной.

Но так далеко сейчас никто смотреть не станет. Ведь если не удастся завершить стройку, то проблемы эксплуатации вряд ли кого-либо заинтересуют.

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