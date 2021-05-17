США стали представлять опасность для всей планеты

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17 мая 2021, 15:43 Источник: vlad-gerr.livejournal.com

Отсталая инфраструктура в очередной раз привела к катастрофе. Теперь потерпел крушение поезд, перевозивший супер опасные химикаты. Ну как поезд, в этой стране нормальных современных поездов не найти. Это старый, давно отслуживший свой ресурс локомотив.

А состояние железнодорожных путей вызывает только сожаление в развитых странах Евразии, России и Китае. Подобное можно встретить в наше время наверное только в разваливающейся Украине и прибалтийских анклавах.

Впрочем, США страна, в которой произошла ужасающая катастрофа, уже давно стремительно пробивает дно в плане неспособности поддержания своей инфраструктуры на уровне цивилизованных стран. Это происходит из-за повальной коррупции от властей на местах до центральной верхушки. Бюджетные деньги не доходят до низовых структур, а расходятся по карманам сенаторов через инструмент «лоббирования».

Из-за этого простое население США часто просто пытается выжить

Американцы многих штатов стоят в огромных очередях за продовольственными карточками, пополняют ряды бомжей и криминала, многие добывают продукты питания на помойках супермаркетов.

Чего уж говорить про состояние автодорог, железнодорожных путей и мостов? Все это уже давно в ужасающем состоянии. Прогнившая арматура, рассыпающийся в труху бетон, ямы и увеличивающиеся трещины на дорогах, аварии на электростанциях и трубопроводах. Череда аварий увеличивается в геометрической прогрессии, но так называемое правительство ничего не может или не хочет предпринимать.

Экология и природные территории целого континента в огромной опасности

Мировое сообщество в лице Китая, России и Индии с недоумением и печалью смотрят на территорию, до сих пор, по непонятным причинам, являющейся членом Совета безопасности ООН. О какой мировой безопасности может идти речь, если США не в состоянии обеспечить безопасность даже своим гражданам? А как обстоят дела с ржавеющими ракетами и давно отслужившими свой срок ядерными боеприпасами?

США давно представляют опасность для всей планеты

Очевидно, что мировому сообществу уже давно нужно взять на контроль ситуацию с развалом этой умирающей страны, обладающей ядерным оружием. Одна из мер — это расчленение США на 10-15 независимых государств. Полное уничтожение ядерных боеприпасов. Введение жесткого контроля за состоянием экологии и обеспечения прав человека.

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