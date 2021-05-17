Одной из главных проблем Крыма всегда была проблема демографическая

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17 мая 2021, 15:26 Источник: mi3ch.livejournal.com

Больше всего войн за всю свою историю Россия вела с Крымским ханством. В книгах есть упоминания о 43 крымских походах на «окрайны» Московского государства. Полная мобилизация давала Крымскому ханству до 150 тысяч воинов, в походах участвовало практически всё взрослое мужское население. В 1571 году, когда русское войско воевало Ливонию, крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву и увел в полон около 60 000 человек.

В 1783 году в ходе военной кампании Григоря Потёмкина по «усмирению Крыма» полуостров был присоединен к России

С тех пор одной из главных проблем Крыма стала проблема демографическая. Если в начале XVIII века в Крыму жило более 700 000 человек, то к 1785 году их количество сократилось до 92 тысяч. Сотни тысяч татар бежали в Турцию.

Демографическую проблему попробовали решить иностранцами

Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для всех народов, дружественных Российской империи. Иностранцы могли свободно приезжать и жить в этих городах, принимать российское гражданство. На пустующие земли переселялись русские казённые крестьяне, отставные солдаты, выходцы из Турции (казаки-некрасовцы) и Польши (польские украинцы).

В 1784 году по дипломатическим каналам Лондон предложил Потемкину разместить английских ссыльных в Крыму (это было гораздо ближе и дешевле, чем везти их в Австралию). А рабочих рук в Крыму отчаянно не хватало. Екатерина II отказалась от этого проекта в самый последний момент.

Были попытки увеличить население Крыма и за счет евреев

Указ императора Николая I «Положение о евреях» 1835 года позволял евреям получать казённые земли в бессрочное пользование, приобретать и арендовать земельные участки в шести губерниях (Крым входил в «черту оседлости»).

Крымская война нанесла еще один сильнейший удар по демографии полуострова

После Гражданской войны исправить ситуацию был предложен проект Еврейской автономии. В Крымской Автономной Советской Социалистической Республике было создано 29 еврейских сельсоветов. М.И. Калинин в 1926 году в газете «Известия» заявил в поддержку крымского проекта:

«…лишь евреи, распылённые среди других национальностей, не могли получить себе национальную автономию, хотя их общая численность от 2,5 до 3 миллионов человек в Союзе и даёт им право на автономию». В 1932 году в Крыму существовало 86 еврейских сельскохозяйственных посёлков. Но в 30-е годы проект был фактически свернут.

Вторая Мировая война тоже нанесла сильнейший удар по демографии Крыма

У Гитлера был свой проект колонизации Крыма — «Готенланд». Руководителем был назначен Альфред Фрауенфельд. В своей книге «Причины и смысл нашей борьбы», он выдвинул идею проекта автомагистрали, которая связала бы Гамбург с Крымом и позволила преодолевать путь за два дня. Крым предполагалось переименовать в Готенланд, Симферополь в Готсбург, Севастополь в Теодорихсхафен. Заселить Крым планировалось немцами из Южного Тироля.

«Тирольцы привыкли жить в Италии, где климат мягкий, где есть горы и растет виноград. Но из Италии их вытесняют в Германию, а это для них стресс. Поэтому переселение в Крым было бы для тирольцев приятным спасением, т.к. крымская земля по климату и ландшафту похожа на итальянскую. Они даже расположены примерно на одной широте».

В 1944 году Михоэлс, Фефер и Эпштейн предложили И.В.Сталину создать в Крыму Еврейскую советскую социалистическую республику

Биробиджанский проект при этом отвергался из-за его крайней удалённости от мест проживания «основных еврейских трудовых масс». После фабрикации в 1948 году Министерством госбезопасности «сионистского заговора» это письмо было приобщено к делу и представлено в качестве доказательства преступных планов. Еврейский антифашистский комитет был обвинен в стремлении «выполнить план американских капиталистических кругов по созданию в Крыму еврейского государства».

Сталин принимает решение о депортации из Крыма в Узбекистан всех крымских татар, как предателей

Выселению подверглось боле 183 000 человек. Десятки тысяч из них погибли в дороге и во время последовавшего в 1946-47 г.г. страшного голода. В результате депортации многие районы Крыма и в особенности южный берег и сельская местность остались практически без населения.

Решением от 18 августа 1944 года в целях «быстрейшего освоения плодородных земель, садов и виноградников» Государственный комитет обороны признал необходимым переселить в Крым из различных областей РСФСР и Украинской ССР «добросовестных и трудолюбивых колхозников». Собственно, одной из основных причин передачи Крыма Украине стала именно демографическая проблема — многие районы Крыма фактически опустели.

Не исключено, что демографический состав Крыма еще не раз изменится...

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