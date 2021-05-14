«Ни что так не сближает соседей, как ХАМАС»

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14 мая 2021, 17:22 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Гибнут люди. Международные силы «выражают обеспокоенность», но не вмешиваются в крупнейшую за последние годы эскалацию арабо-израильского конфликта, которую спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Там, на Храмовой горе, несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана. В израильских городах со значительной долей арабского населения вспыхнули волнения.

Активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов. Уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО «Железный купол». В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Израиль не остался в долгу и нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей. На глазах всего сира разворачивается трагедия.

В этом конфликте у каждого своя правда и при этом все не правы

Комментировать ситуацию с точки зрения безопасности или военного дела, уверен, бессмысленно. Потому что это надо прекращать любой ценой.

Я же хочу обратить внимание на любопытный сдвиг в общественном сознании израильтян, для которых война стала частью повседневности и будней. Чувство юмора не покидает евреев даже под ракетным обстрелом. От своих друзей, живущих в Израиле услышал множество анекдотов и шуточек, придуманных буквально в последние дни. Что-то подглядел в их соцсетях:

«Весь мир страдает от короны, а мы, слава Богу, вернулись к рутине»

«Скажите, а если у меня есть справка о прививках, я могу не спускаться в бомбоубежище?»

«Друзья, срочно, я лежу на земле в Тель Авиве, оплату за парковку включать?»

«Ничто так не сближает соседей, как Хамас»

«Познакомилась с соседями. Устроили показ мод в пижамах. Я победила»

2019 - выборы

2020 - корона и выборы

2021 - война, корона и выборы

2022, нам уже начинать волноваться?

«Надпись на бомбоубежище: "Вход только по предьявлению зеленого паспорта"» («Зеленый паспорт» - документ о сделанных прививках)

«ХАМАС доказал, что женщина таки может одеться и накраситься меньше чем за минуту»

«Хамасовская ракета взорвалась в Тель-Авиве, первыми на место падения прибыли строительные подрядчики»

«Из-за обстрелов Сдерота ОБСЕ не может попасть в Сдерот, чтобы зафиксировать, есть обстрелы или их нет»

«Из родительского чата:

- Завтра будет школа?

- Учеба или само здание?»

«2% израильтян боятся сирены тревоги, 3% израильтян боятся ракет, 95% боятся, что сигнал тревоги застанет их в душе»

«Почему Минздрав молчит? Где реклама , что при обстреле ракетами не забывать брать с собой маску в бомбоубежище?»

Интересно, шутят ли (и как именно) на арабской стороне?

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