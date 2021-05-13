Средства индивидуальной мобильности зарегулируют до «степени неиспользования»

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13 мая 2021, 14:45 Источник: varlamov.ru

В Санкт-Петербурге после праздников прошло крайне интересное совещание с крайне интересными результатами. В транспортный комитет пришли гаишники и представители кикшеринговых компаний, и все вместе они решили подрезать крылья электросамокатам.

Вот о чём они договорились:

- ограничение скорости движения самокатов по городу до 15 км/ч;

- в случае, если в настоящее время сервис аренды по техническим причинам не может реализовать данные ограничения, поставщик услуги должен информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения или блокировать аккаунт нарушителя;

- запрет парковки самокатов у метро на пути следования горожан;

- запрет парковки самокатов ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств;

- создание рабочей группы по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов на территории Санкт-Петербурга при Комитете по транспорту, в рамках которой в ближайшее время будут определены возможные места для парковки самокатов, в том числе виртуальные парковочные места.

Казалось бы, в этом есть смысл. В мире, в том числе в Петербурге, немало придурков, которые гоняют на электросамокатах по тротуарам с огромной скоростью и сбивают людей. Когда город захламлён брошенными где попало самокатами, мешающими проходу пешеходов, – в этом тоже нет ничего хорошего.

Но есть одна милая деталь...

В Питере тупо нет велоинфраструктуры. Санкт-Петербург мог бы стать идеальным городом для развития байк- и кикшеринга. У него обширный центр, удобная сетка улиц, плоский рельеф... Но практически нет велодорожек и защищённых велополос. Как и в большинстве других городов России до них чиновникам нет дела.

Но уже решили всё зарегулировать так, чтобы самокатами было неудобно пользоваться. Возможно, ограничение скорости в 15 км/ч НА ТРОТУАРАХ – действительно разумная мера. Но, пользуясь тем, что в ПДД пока нет средств индивидуальной мобильности (СИМ), они вводят скорость не более 15 км/ч вообще при любых условиях.

Если уж вы собрались блокировать нарушителей, давайте одновременно блокировать таксистов и пользователей каршеринга, превышающих скорость. Будет очень полезно!

На самом деле у большинства электросамокатов шеринговых компаний стоит заводское ограничение в 25 км/ч, и этого вполне достаточно. Если бы в Питере было много велодорожек и велополос, вопрос об ограничении скорости даже не вставал бы.

В Риге или в Кракове можно с крейсерской скоростью 20-24 км/ч добраться из центра в спальный район меньше чем за полчаса

В Питере при скорости 14 км/ч при светофорных фазах для пешеходов ты будешь с Невского ехать до Просвета бесконечно. Так что сейчас самокатчиков буквально загоняют в угол. Многие в итоге перестанут пользоваться шерингом и в лучшем случае пересядут на велосипед, на котором можно ехать по обочине в два раза быстрее, а в худшем – на личный автомобиль.

С парковками тоже забавно вышло. Умиляет, что питерские власти решили регулировать самокаты, при том что они много лет не в состоянии навести порядок с парковкой автомобилей.

Современный Петербург – это полоса препятствий для пешехода. Водители спокойно кидают машины на тротуарах и даже на пешеходных улицах.

Но петербургские чиновники решили прицепиться именно к скутерам. Так что самые бесправные участники уличного движения теперь не только велосипедисты, но и самокатчики. И есть опасение, что скоро Минтранс зарегулирует СИМ до такой степени, что нормально пользоваться электросамокатами в России будет невозможно.

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