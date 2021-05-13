Почему не загорелась «красная лампочка», когда «гуглился очередной колумбайн»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

13 мая 2021, 13:59 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

После трагедии в Татарстане с 19-летним террористом Ильназом Галявиевым, почувствовавшим себя «богом», и отправившим на тот свет 9 человек в казанской гимназии №175, появилось множество инициатив. Какие-то уместные, другие не особо целесообразные. А о некоторых будто не хотят говорить...

Говорят о необходимости возвращение смертной казни. В США, откуда пошли эти «колумбайны», казнь никого не останавливает, хотя разрешена и используется.

Ещё хотят запретить сообщения о подобных трагедиях. Запрет не поможет хотя бы потому, что коммуникации в современном мире другие, чем лет 20 назад. Информация просочится и будет доступна всем желающим, но с флёром «запрещенки».

Есть букет инициатив об усилении охраны в школе. Если правда, что вместо охраны в школе была только техничка в «тревожной кнопкой», то это надо исправлять. Срочно и повсеместно. И за счет государства, а не на средства, собранные с родителей. У части доморощенных террористов с поехавшей крышей желание может отпасть от одного только вида надежной охраны.

Но есть две темы, на которое надо обратить пристальное внимание

Контроль оборота оружия

Знаю, многие возмутятся и приведут в пример те же США. Но даже там идёт дискуссия об ограничении гражданского оружия. Билль о правах, на который любят ссылаться сторонники вооружённой демократии, писался в XVIIIвеке в других, диких условиях. Современное оружие в руках неуравновешенного подростка в городе – это другое. Запретить оружие для гражданских лиц нельзя, но жестче подходить к выдаче лицензий – необходимо. Галявиев незадолго до нападения сумел получить лицензию.

Мониторинг интернета

Бороться с экстремизмом и некоторыми проявления терроризма в России научились неплохо: едва ли не каждую неделю приходят сообщения о задержаниях то тут, то там.

Значит, анализ трафика и больших данных, теоретически, способен быть эффективным. Ведь Галявиев что-то гуглил, что-то читал и его трафик, как и трафик каждого из нас, анализировал «большой брат». К тому же, будущий преступник завел телеграм-канал, в котором прозрачно намекал, что собирается убивать. И вот тут система дала сбой. Нигде, похоже, не загорелась красная лампочка. А сработать она должна была!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости