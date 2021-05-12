Население Европы стареет и вымирает быстрее всех

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12 мая 2021, 14:59

Ситуация в России, которая тоже стареет как и Европа, ситуация выглядит следующим образом. За последние 30 лет население Российской Федерации практически не изменилось – 147 млн. Однако перспективы Российской Федерации выглядят не очень оптимистично. Специальный коэффициент рождаемости в РФ сейчас составляет 1,61 – столько детей в среднем рожает одна женщина.

Это значительно ниже, чем в среднеазиатских республиках бывшего СССР (3,55 в Таджикистане, 2,78 в Туркмении), но все еще выше показателей богатых стран Западной Европы и Азии: 1,33 в Италии, 1,35 в Испании, 1,26 в Сингапуре, 1,24 в Южной Корее. В России продолжают рожать уже многодетные, тогда как ключевой показатель рождаемости – коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину – находится на минимуме с 1999 года (0,66).

Люди массово откладывают рождение первенцев, ломая модель традиционной семьи «хотя бы с одним ребенком»

Сама Россия быстро снова превращается из национального государства, каким она была в момент распада СССР в 1991 году и даже в значительной степени во время крушения монархии в 1917 году, в многонациональную страну, которую прежде всего скрепляют единая экономика и русский язык. За последние 15 лет количество российских мусульман увеличилось на 40% и к середине нынешнего столетия каждый четвертый россиянин будет мусульманином.

В ближайшие 20-30 лет в пользу тюркских народов и наций Северного Кавказа значительно изменится пропорция вооруженных сил и других силовых ведомств.

Сейчас национальный состав населения Москвы выглядит следующим образом:

Русские – 31%, азербайджанцы – 14%, тюрки (татары, башкиры, чуваши) – 10%, украинцы – 8%, армяне – 5%, таджики, узбеки, казахи, киргизы – 5%, корейцы, китайцы, вьетнамцы – 5%, чеченцы, дагестанцы, ингуши – 4%, белорусы – 3%, грузины – 3%, молдаване – 3%, цыгане – 3%, евреи – 2%, другие народы – 4% Даже приблизительный подсчет на основе приведенных данных показывает, что на долю в 31% русских сегодня приходится доля приблизительно в 33% представителей традиционно мусульманских народов.

Сегодня в России в целом азербайджанцев живет больше, чем в Баку, а татар в Москве больше, чем в Казани...

На Западе очень любят говорить о том, что Россия вымирает, и надо только подождать несколько десятков лет, и вечный геополитический конкурент, которым пугали детей в Европе еще во времена Ивана Грозного, самостоятельно уйдет на покой. Россию будут вспоминать, как ушедшую в историю Византию.

Однако Россия не погибнет, став в значительно большей степени восточной страной

Что это значит для экономики? В принципе, не так много. Россия остается первой/второй экономикой Европы, пятой/шестой в мире. Россия по-прежнему будет экспортной экономикой, завязанной на рынки Европы, Турции и Китая. Половина экспорта будет составлять сырье, половина другие товары. Отставание от передовых стран по производительности труда, по данному показателю Россия сейчас находится примерно на уровне Турции, будет компенсироваться доходами от природной ренты. Уровень жизни сильно не изменится.

Нефтяной и газовый пирог по-прежнему будет делиться примерно на одинаковое количество ртов...

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