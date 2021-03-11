Разворот белорусского нефтяного транзита

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11 марта 2021, 13:47 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Белоруссия начала поставки нефтепродуктов через российские порты. Первая партия бензина уже в Усть-Луге. Это результат работы межправительственного соглашения, подписанного Беларусью и Россией в феврале. Из-за грубого вмешательства политиков из стран Балтии в наши внутренние дела официальный Минск решил увести оттуда свой транзит.

В ближайшие три года через российские морские хабы на Балтике на экспорт уйдет около 10 миллионов тонн мазута, бензина и масла.

Первый пошел...

Стартовая партия белорусских нефтепродуктов поступила в российский порт Усть-Луга Ленинградской области. Бензин, мазут, масла, которые раньше уходили на продажу за рубеж через порты Литвы и Латвии, сменили экспортную прописку после того, как прибалтийские политики стали откровенно грубо вмешиваться в наши внутренние дела и поддержали призыв оппозиции блокировать внешнеторговую деятельность наших крупных предприятий.

Беллоруссия, не дожидаясь ограничений, сама, по сути, пошла на введение секторальных санкций. Странам Балтии прописали так называемую «транзитную сушку», подписав соглашение с Россией о переводе своих грузов в их порты. Белорусское топливо доставили в Усть-Лугу даже быстрее, чем ожидалось по графику.

Цистерны с бензином с Мозырского НПЗ – более 5 тысяч тонн. Конечная точка – резервуарный парк компании «Портэнерго». Она и еще один гигант – компания «Усть-Луга Ойл» – занимаются перевалкой всех видов нефтепродуктов в крупнейшем питерском морском хабе. Здесь говорят, что это настоящая победа. Общая.

Белорусский транзит станет обоюдовыгодным

Партия белорусского бензина уже в Усть-Луге, на днях в порт Санкт-Петербурга придет и наш мазут. Порядка 3,5 тысяч тонн. Пока составы небольшие. Но это, так сказать, проба колеи и расчет фарватера. Межправительственное соглашение, подписанное в середине февраля, предусматривает перевалку почти 10 миллионов тонн, сделанного в Белоруссии, мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике до 2023 года. Конкретные условия – коммерческая тайна. Но на всех уровнях дают гарантии: и поставщики, и транзитёры работать будут с прибылью.

Прибалты, которые лишились белорусского транзита, только Клайпеда будет терять до 3 миллиардов евро в год, Россия теперь для них – главная угроза. Об этом, например, доклад Департамента госбезопасности Литвы, опубликованный как раз накануне первой отправки белорусского топлива в Усть-Лугу. Там же – и о Белоруссии с ее «враждебным режимом, который является источником напряженности в окрестностях Литвы».

Что у них там конкретно напряжено в окрестностях – не уточняется, но кажется, что кто-то пытается конвертировать потерянные экономические контракты и собственные политические просчеты в громкие декларации. Ни Россия, которая по тем же причинам шантажа когда-то увела свой транзит из стран Балтии, ни Белоруссия, которая в этом направлении уже сделала большой шаг, платить за это уже точно не будут...

Российские порты готовы принимать не только нефтепродукты, но и другие грузы из Беларуси

Литва сама подталкивает к тому, чтобы сделать это быстрее. На днях суд в Вильнюсе запретил расширение терминала насыпных грузов, который специализируется на перевалке продукции «Беларуськалия» в порту Клайпеды на том основании, что это якобы не соответствует «критериям национальной безопасности». Как на это реагировать Минску? Наверное, успокоить соседей: раз они боятся белорусских инвестиций в собственный транзитный хаб, нужно просто отдать их более смелым.

Надо усилить накал поддержки Тихановской, чтобы разворот экспорта и транзита в Россию и через Росссию усиливался. Так что существенная польза от польско-литовской оппозиции Лукашенко для РФ несомненно присутствует.

Когда прибалты вписывались в попытку государственного переворота в Белоруссии, они не рассчитывали, что Лукашенко устоит и обрубит транзит через их порты. Ныне же пришла пора пожинать последствия.