Саудовская Аравия нуждается в поддержке России

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 марта 2021, 12:06 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Решение ОПЕК+ не увеличивать квоты стало большим сюрпризом для рынков. Цены на нефть вышли на очень комфортный для России уровень, фактически закрыв тему бюджетного дефицита и полного восстановления российской макроэкономики в текущем году. Министерство финансов России уже заявило о сокращении государственных заимствований.

Почему так получилось?

На эту тему стоит просто сопоставить факты. Однозначно, реактивация «дела Хашогги» администрацией Байдена значительно повлияла на позицию Саудовской Аравии, заставив официальный Эр-Рияд искать большей поддержки у Москвы. Это и выразилось в решении ОПЕК+ не увеличивать добычу, что ожидаемо привело к росту мировых цен на черное золото.

На рынке нефти в 2021 году будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. Более того, на фоне вакцинации в крупнейших экономиках мобильность населения возрастет.

Вопрос: когда мы увидим 100 долларов за баррель лиха?

По информации из деловых кругов, неопределенность с датой Федерального послания президента России и длящееся отсутствие выступления перед обеими палатами Конгресса вступившего в должность нового президента США Джо Байдена указывают на напряженный переговорный процесс, идущий между Москвой и Вашингтоном. Конечно, никто не верит, что Москва и Вашингтон договорятся.

Однако если идут столь длительные переговоры, то шанс однозначно есть...