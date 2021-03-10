Подъем экспорта продовольствия на фоне роста цен внутри страны

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10 марта 2021, 18:25

По подсчетам федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза РФ, в другие страны было вывезено 79 миллионов тонн сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом побит рекорд 2018 года, когда за рубеж было поставлено 78,5 миллиона тонн продукции АПК на 25,8 миллиарда долларов.

Воодушевляющей новости, к сожалению, радоваться не приходится

Безудержный рост экспорта продовольствия на фоне столь же безостановочного роста цен внутри страны на то же самое продовольствие - очевидно связанные между собой вещи. Причина происходящего предельно проста: потребительский рынок России сокращается в связи с повальной нищетой населения. Уже поэтому люди вынуждены покупать не столько продовольственные товары, сколько продукцию химического производства на основе пищевых и даже кормовых добавок.

Только пальмового масла в страну ввозится ежегодно около 1 млн тонн

Сокращение потребительского рынка - это воронка, которая с каждым оборотом лишь ускоряется, а потому платежеспособный спрос будет сокращаться и далее, а темпы вывоза продовольствия за рубеж будут бить всё новые рекорды.

Доходы населения продолжают падать. Несмотря на все манипуляции со статистикой доля экстремально бедного населения растет. Попытки отрицать это приводят к казусам вроде 17 тысяч рублей подушевого дохода в качестве нижней планки для среднего класса, хотя по нормативным документам нижний порог доходов, позволяющий считать человека средним классом, находится выше 70 тысяч рублей в месяц.

МРОТ - это грань, разделяющая нищету от бедности, а не бедность от достатка

Но можно сколько угодно манипулировать статистикой и фальсифицировать её, это не может скрыть того факта, что население страны банально не способно полноценно обеспечивать нормальное потребление качественными товарами, включая продовольствие.

Возникает парадокс, при котором появляется избыток продовольствия при откровенно недоедающем населении. Кроме того, нужно понимать, что за время существования молодой независимой России сама по себе продовольственная безопасность напрочь разрушена - поголовье крупного рогатого скота, который и является одним из основных потребителей зерновых, сократилось даже не кратно, а на порядок.

Логично, что возникает избыток зерна, которое просто некуда девать

В других сегментах производства продовольствия говорить о безопасности тоже не приходится: в производстве курятины доля зарубежных инкубационных яиц и суточных цыплят составляет 96%, основные поставщики - немецкая компания Авиаген Брендс и американская Кобб-Вантресс. Аналогичная ситуация в свиноводстве, племенной материал которого базируется на трех импортных породах. Обеспеченность отечественными семенами по картофелю составляет 9,7 %, сахарной свекле менее 1%, кукурузе около 50%.

В свое время пресс-секретарь президента заявил, что идеалом для правящей знати является возвращение к нормам Российской империи. Подразумевая при этом закрепление сословно-феодальных привилегий, норм и правил. Ситуация, при которой население находилось в состоянии голода на фоне вывоза зерна и продовольствия за рубеж, была характерной и устойчивой...

P.S.

Кстати, радостная новость о рекордах экспорта в реальности выглядит чуть менее радужно. В мировом рейтинге экспорта продукции агропромышленного комплекса Россия занимает место в конце второй десятки экспортеров. Впереди нас Нидерланды (2 место с экспортом в 100 млрд долларов). Средняя цена за килограмм экспортной продукции России - 0,3 доллара. У Нидерландов - 1,7 доллара. Что говорит только об одном - из России идет продукция низкого передела. Сырье, проще говоря...