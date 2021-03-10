Даешь пересмотр приватизации жилья в России

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10 марта 2021, 15:48 Источник: olegmakarenko.ru

Приватизацию девяностых привыкли рассматривать однобоко: пришли какие-то мутные личности, оформили на себя народное добро в виде заводов, газет и пароходов. Но ведь заводы-то как раз были в то время весьма сомнительным вложением средств, очень многие из них в итоге разорились. А вот квартиры, — такое же народное добро, — только росли в цене. И никакой справедливостью в ходе приватизации квартир даже не пахло.

Судите сами:

До 1992 года почти всё жильё в СССР было государственным, то есть народным. Государство заботилось о том, чтобы у каждого была крыша над головой, но не позволяло, например, купить сразу две квартиры, чтобы одну из них сдавать. Люди жили в разных по размеру и качеству квартирах, это правда, но только потому, что государство пыталось при помощи системы очередей максимально ровно размазать маленький кусочек масла по огромному ломтю хлеба.

С приходом капитализма все эти государственные квартиры начали оформлять в собственность. Справедливо было бы подсчитать общий объём жилья и выдать каждому по 15 квадратных метров, ибо примерно столько приходилось на каждого россиянина при Горбачёве. Так как города разные, москвичам следовало бы выдавать, скажем, по 4 кв.м на человека, а жителям Воркуты — по 100 кв.м.

В реальности никакой справедливостью не пахло — кто успел, тот и съел

Одни бесплатно хапнули у государства большую трёшку в пределах Садового кольца, которую можно продать сейчас за несколько десятков миллионов рублей, тогда как другим досталась промёрзшая комната барака в вымирающем посёлке городского типа, за счастье избавиться от которой приходится ещё и доплачивать.

Если бы наше государство было по-настоящему народным...

Оно бы, конечно, оценило сейчас стоимость всех квартир и снивелировала разницу деньгами. Приватизировал большую квартиру в столице — доплати в бюджет 25 млн руб. Приватизировал "кукиш с маслом" — получи 1,5 млн руб. компенсации из бюджета. Не хочешь или не можешь доплачивать за халяву 1992 года — сдавай квартиру обратно государству...