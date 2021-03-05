Народ распробовал ничегонеделание за государственный счёт

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

5 марта 2021, 15:37 Источник: antiscientism.livejournal.com

Мы тут думаем, что народ в подавляющем своём большинстве ждёт не дождётся, когда же наконец то отменят эти ковидные карантины и всё, что с ними связано, и можно будет вернуться к свободной доковидной жизни. Ан нет...

Недавние новости о том, что власти американских штатов Техас и Миссисипи отменяют все ограничения, включая обязательное ношение масок, встретило одобрительную реакцию со стороны очень многих американцев.

Правда, президент Байден выразил неодобрение такими, на его взгляд, поспешными мерами и даже обозвал тех, кто принял это решение "неандертальцами". Он, выразился, конечно не совсем так, но сути это не меняет.

То, что многие приверженцы демпартии в США готовы сидеть под запретами хоть всю жизнь, не удивляет. У большинства из них настолько промыты мозги CNN и прочими массмедиа, которые и раскрутили всю эту фэйкдемию,

что удивляться этому не приходится. Да и, похоже, заказчики недовольны. Если такие крупные штаты выйдут из игры, за ними подтянутся и многие другие, где у власти стоят республиканцы - и всё, конец игре? Это тебе не Швеция, которая

далеко и и неизвестно, остались ли там вообще живые и здоровые, если судить по ТВ и прессе.

Однако, не всё так плохо у организаторов пландемии. У них всё просчитано и тому есть подтверждения. Недавний опрос, проведенный в Великобритании среди более чем 3000 человек показал, что 55% опрошенных будут сожалеть о многих или о некоторых аспектах локдауна, если его отменят.

Самое удивительное в этих данных то, что больше всего эта доля среди молодых - тех, кому от 18 до 24 лет 8% будут сожалеть о многих аспектах локдауна и аж 51% по некоторым. Среди тех кому от 25 до 49 лет соответственно 14% и 52% соответственно, в сумме это 66% или 2/3 опрошенных!

И наоборот, самая возрастная группа будет наиболее рада снятию всех ограничений – 55%, против 35% у самых молодых и всего лишь 28% у группы 25-49 лет! Потрясающий разрыв.

Жаль, что в этом опросе не было вопроса, что же именно так понравилось британцам в локдауне? Рискну предположить, что больше всего многим из них нравится то, что можно не работать и получать в общем то недурные деньги.

В соответствии с правительственной схемой, те, кто не может работать из дома и чьи предприятия были закрыты, получали 80% своей заработной платы, покрываемой государством в течение уже почти года. Эта программа будет продлена до сентября, несмотря на то, что правительство заявило, что все ограничения будут сняты в конце июня.

Однако перспектива работать скоро снова станет реальностью для некоторых, хотя и не для всех, учитывая, что экономика Великобритании испытала наибольший спад за последние 300 лет в результате этого самого локдауна,

что уже привело к потере более 726 000 рабочих мест.

Аналогичные программы есть практически во всех странах Запада. В принципе, всё правильно – если государство не даёт тебе работать, пусть платит. Вот только какие будут последствия от такого небывалого в истории разбрасывания триллионов ничем не обеспеченных долларов, евро и фунтов- ещё только предстоит узнать в скором будущем.

Однако одно последствие такой вот политики уже налицо - народ попробовал ничегонеделание за государственный счёт и ему понравилось. А личные свободы? Их на хлеб не намажешь. Можно и обойтись. Похоже, что такая политика на это и была рассчитана.