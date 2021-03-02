Почему коронавирус убивает в основном англоговорящих?

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2 марта 2021, 15:18 Источник: hippy-end.livejournal.com

Для тех, кто в течение последних 11 месяцев одержимо следил за новостями о COVID, одна вещь требовала объяснения прежде всего: почему самые плохие показатели смертности на миллион населения показывают самые богатые, наиболее развитые страны, США и Великобритания в первую очередь?

Частично ответ был очевиден. COVID-19 чаще всего убивает пожилых людей, а в бедных странах с высокой рождаемостью доля пожилых людей очень мала. Они не могут умирать толпами, если их просто нет.

Также существует проблема недооценки, которая будет проявляться в странах с плохим или отсутствующим общественным здравоохранением. Но это явление распространяется даже на страны со средним уровнем доходов, такие как Россия.

Заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова недавно сообщила, что «лишних смертей» в 2020 году было в 3 раза больше, чем число лиц, имеющих «COVID» в свидетельствах о смерти, и что 80% излишка, вероятно, также были смертями от COVID. Если так, то уровень смертности от COVID в России был почти таким же высоким, как и в США.

80% излишка однозначно были «из-за ковида», вернее, «из-за мер по борьбе с ним». Но это госпожа Голикова предположить, конечно воздержится...

Но даже по сравнению с другими богатыми странами с таким же возрастным профилем населения, Великобритания и США имеют ужасные показатели «смертей на миллион», что является наиболее объективным индикатором, поскольку он не искажается численностью населения. В Соединенных Штатах зарегистрировано 1555 смертей от COVID на 1 миллион человек. В Канаде же чуть больше трети — 573. Что касается Великобритании, то там был 1781 смертельный случай на миллион (даже хуже, чем в США), тогда как в Германии было только 824. Фактически, на США и Великобританию вместе взятых приходится 4/5 всех смертей от COVID в 10 самых тяжело пораженных коронавирусной инфекцией странах.

Может быть говорить по-английски вредно для здоровья? Ну так 3/4 канадцев говорят по-английски...

У Мишель Гельфанд, ученой занимающаяся психологией культур из Университета Мэриленда, может быть имеется ключ к этой головоломке. У нее, по крайней мере, есть отличная теория.

В своей книге 2018 года «Создатели правил, нарушители правил: как “жесткие” и “свободные” культуры служат арматурой нашего мира» Гельфанд предположила, что одни национальные культуры исповедуют дисциплину, а другие возвеличивают нарушение правил.

Ее последнее исследование было опубликовано в конце прошлого месяца в ведущем эпидемиологическом журнале Lancet Planetary Health. Используя установленные ею категории «жестких или плотных, тесно связанных» обществ (готовых строго соблюдать социальные нормы, например, Сингапур, Япония, Китай, Австрия) и «свободных» обществ (т.е. более снисходительных к нарушению правил, например, США, Великобритания, Израиль, Италия), она сравнила показатели заболеваемости COVID и смертности.

Результаты были поразительными

В «свободных» культурах в среднем в 5 раз выше уровень инфицирования, чем в «плотных», и в 8 раз выше уровень смертности. Если вы сравните наиболее либертарианское общество с наиболее конформистским, скажем, США и Японию, то разница будет просто поразительная: в Америке примерно в 25 раз больше случаев и смертей на миллион.

Ой, ладно, причем тут "уровень свободы" и наоборот "конформизма". Когда всё можно объяснить куда проще:

Где правил бал Биг Фарма с раскруткой кампании по вакцинации архидорогими ее вакцинами для наиболее богатых стран и граждан? Правильно, в США, Великобритании - прежде всего!

И соответственно - где было наиболее выгодно по максимуму накрутить с помощью подконтрольного ВОЗ и внутренних систем контроля медицины показатели смертности от "страшной болезни"?

Ну... уже догадались...

Вспомнили, где молодого человека погибшего в автоаварии умудрились записать в... жертвы "ковида"?

Ну а до Японии западная Биг Фарма не только не добралась, но и добираться туда ей нет смысла. По конституции Японии забота граждан о своем здоровье - это их личное дело. Им можно только рекомендовать, но не заставлять, как в Великобритании, США и тех странах, которые попали в исследование штатовского социолога.

Хотя, более очевидно предположение на уровне здравого смысла и сокровенного вопроса: кому это выгодно...