Офис Зеленского и Анатолий Шарий вошли в клинч

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1 марта 2021, 18:26 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Партия Шария успешно перетягивает к себе электорат сдувающейся президентской партии "Слуга народа. Зеленский и Ко всеми средствами пытаются закрыть набирающую популярность партию и организовать проблемы её лидеру. 16 февраля Служба Безопасности Украины сообщила, что подозревает Анатолия в государственной измене. Наказание по ч. 1 ст. 111 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Следователи СБУ считают, что в выступлениях журналиста имеются факты его подрывной деятельности против Украины. По их мнению, А.Шарий при неустановленных обстоятельствах, неизвестно где, неизвестно когда, вошёл в предварительный преступный сговор с неизвестными лицами и начал свідомо викривлено (сознательно извращённо) рассказывать о событиях на Украине в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.

Таких "фактов" следователи насобирали за 7 лет в 7000 видео аж 7

Первое обвинение

Версия от СБУ. Весной 2014 года появилось видео с интервью Шария российскому телеканалу "Звезда". Анатолий "подыскал информацию", а затем "свідомо викривлено" осветил факты и "распространил специально подобранную недостоверную и предвзятую информацию об АТО".

Правда. СБУ просто приписыват Анатолию не его слова. Фраза полностью звучала так: "Патриотами Украины нужно называть уж точно не их, а например, беглого репортёра Анатолия Шария". Обвинение журналиста по второму высказыванию особенно умиляет. Каждый здравомыслящий человек понимает, что сила именно в правде, и никакого криминала тут в принципе нет. А если был, то и тут СБУ не повезло. Слова произносила корреспондент ТК "Звезда", рассказывая об Анатолии: "Как в том фильме, он уверен, сила в правде, а вовсе не в машине украинской пропаганды".

Второе обвинение

СБУ. 18 сентября 2014 года А.Шарий, реализуя с кем-то (но неизвестно с кем!) преступный замысел опубликовал у себя на Youtube-канале видеоролик под названием "Москвич воюющий на территории Украины", где умышленно использовал такие слова «русские воюют с нацистами», «армейцы… ограниченные люди…» «глаза, как у рыбы».

Правда. Журналист ничего подобного не говорил. Он дал в эфир короткое интервью ополченца из под Донецка, который высказал (ни в чём не соврав) следующее: «Считаю, что гнать людей с земли, на которой они живут - это нацизм, потому и пришёл... Никакого отличия от 43 года, от того, что происходило тогда на Донбассе. Русские воюют с нацистами, стараюсь посильно принять участие... С армейцами (прим. - украинскими) да, пересекался. Настолько ограниченные люди... внятно объяснить, что он делает, зачем пришёл сюда, и так далее, ничего не может...»

По хорошему, Анатолию следователи обязаны медаль дать, так как тот нашёл россиянина в рядах ополчения...

Третье обвинение

СБУ. 10 октября 2014 года в материале «Анатолий Шарий о Путине, Немцове и своей личной жизни», журналист оправдывал действия президента России на Украине, считает СБУ, приводя такие слова видеоблогера о Путине: "То что он делает... значит так и надо". "Он не обязан думать, чтобы было бы хорошо Украине".

Правда. Следствие предельно лукавит пуская фразу абсолютно вне контекста, вырезав её середину. Если оценивать высказывание цельно, то крамолы не найти даже теоретически. Журналист рассказывал, о том, что удивительно украинцам требовать от Путина, чтобы тот ставил приоритеты своей страны после украинских.

Четвёртое обвинение

СБУ обвинило журналиста в пропаганде многоязычия! Трепетное отношение к языкам, это то, что постулируется в Европе, но свидомые следователи увидели в этом преступление: 12 мая 2017 года участвуя в Ток-шоу "60 минут" на ТК «Россия-1» Шарий "свідомо да викривлено" распространил информацию о неприятии украинским обществом введения языковых квот в СМИ. Никаких цитат СБУ не приводит.

Правда. Анализ первоисточника показывает, что обвинения Анатолию предъявлять не за что. Квоты в том интервью журналист осуждать не стал, сказав: "ничего ужасающего там нет". Однако рассказал, что это ударит по тем производителям контента, кто ориентирован на русскоязычный контингент, т.е. на региональные телеканалы и на таких, как Студия "Квартал 95", которым надо будет постараться, чтобы вложиться в 25% отведённых для русского языка.

Пятое обвинение

По мнению следователей, 12 декабря 2019 г. Анатолий Шарий выступил на телеканале "Россия-1" в программе «Кто против» и опубликовал документ о причинах пожара в Доме профсоюзов. Тем самым он раскрыл информацию о деятельности химиков, которые изготавливали там взрывчатые вещества для боевиков, а значит "сознательно извращённо" покусился на святую "Революции Гидности".

Правда. Опустим тот момент, что Шарий на самом деле ни в какой эфир не выходил, журналисты "Россия-1" просто использовали видео с его Youtube-канала. Важнее то, что данные полностью правдивы. Анатолий обнародовал материалы оперативно-розыскного дела СБУ. Что надо было делать Анатолию? Промолчать, раз для свидомых правда является преступлением?

Шестое обвинение

СБУ сообщает:14 сентября 2020 года Анатолий Шарий путём прямого включения выступил в передаче "60 минут" на ТК "Россия-1" посвящённой тому, что Зеленский потребовал восстановить разрушенную в Польше могилу боевиков УПА, где рассказал о преступлениях УПА, при этом применил "направленные на искажение исторических событий высказывания": "ОУН - террористическая организация... шовинисты... бандиты и убийцы... остановили поезд, и начали убивать пассажиров. Идеологемы в сознание украинцев и россиян о неправильности нынешнего курса Украины".

Правда. Во-первых, Анатолий в передаче не участвовал. Ведущие продемонстрировали часть видеоролика с его канала. Во-вторых, из приписываемых высказываний, ему принадлежит только "остановили поезд, и начали убивать пассажиров". Но так в чём неправда? Нападение банды УПА на поезд Белжец-Рава Русская в 1944 году и в самом деле исторический факт из официальных источников Польши и Украины. В общей сложности "герои" убили более 75 мирных граждан.

Седьмое обвинение

Единственно, за что могут спросить с Анатолия, так это за то, что в одном из своих роликов в ноябре 2020 года он использовал оскорбительные высказывания в адрес СБУ, формируя, по версии следствия, недоверие к действующей власти". "Тупые свиньи из СБУ", - говорил журналист. Но какая это государственная измена? Это простые оскорбления, которые украинская власть слышит от каждого второго гражданина своей страны.

А вообще, под каждое обвинение Шария, можно нарезать ролики из Студии "Квартал 95". Там с 2012 года полно оскорблений страны, её действующей власти, пропаганды многоязычия. Почему Зеленскому не вспомнить об этом, и не завести уголовные дела в отношении себя...