Государево око будет сравнивать доходы с расходами

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 февраля 2021, 13:37 Источник: lika-bo.livejournal.com

С одной стороны прогресса умные технологии, реально облегчающие жизнь, а с другой – чувство тотального контроля за каждым нашим шагом. Посетили какое-то место? И вот ненавязчивая реклама, просьба оставить отзыв или что-то ещё. Покупаете регулярно в одном магазине одни и те же товары? Вот вам скидочка персональная на них. Получите, распишитесь, радуйтесь и приходите снова...

Очень радуют приложения различных магазинов. Не нужно теперь бумажные чеки хранить, чтобы, если что-то не так, иметь возможность вернуть товар. Электронные чеки всех покупок хранятся в приложении. Открыли, посмотрели, закрыли. Удобно...

Для еще большего нашего удобства теперь все наши покупки будут отображаться в личном кабинете налоговой

Сразу необходимо отметить, что туда попадут покупки, оплаченные банковской картой! Ну и, скорее всего, те покупки, при совершении которых предъявлялась скидочная карта. И даже не скорее всего, а наверняка, потому что в налоговую будут поступать сведения из онлайн-касс, а при предъявлении скидочной карты также проходит идентификация клиента и покупки записываются на ваше имя.

Удобно, правда?

В ситуации с полностью официальной заработной платой и при отсутствии дополнительных ничем не облагаемых доходов – вообще все равно. Ну будут отображаться покупки в налоговой, да и ладно. Сколько заработал – столько потратил. Скрывать нечего. Ну узнают сотрудники налоговой какие продукты чаще всего покупает человек и в каких магазинах. Не страшно...

А теперь давайте вернемся немного назад в прошлое, и вспомним как наша налоговая активно внедряла систему сравнения наших с вами доходов и расходов. На мелкие покупки, естественно, никто внимания не обращал. Возникали вопросы к тем, кто при официальном доходе в 15 000 рублей покупали квартиры, машины и регулярно выезжали на отдых в теплые страны.

Потом начали отслеживать наши банковские переводы и так выявлять тех, кто зарабатывал деньги мимо кармана налоговой инспекции. Переводит человек каждый месяц в одну дату другому одинаковую сумму – всё! Миллион вопросов и проверка! А вдруг он скрытно сдает жилье и не платит в казну за это? Или кому-то регулярно по несколько раз в день поступают примерно одинаковые суммы переводом – оказывает услуги без ведома государства... На карандаш его!

А теперь будет еще веселее:

Получаете вы условные копейки у своего работодателя, а по чекам из онлайн-касс тратите в три-четыре раза больше. Откуда деньги? Значит, обманываете государство, налоги с полной суммы доходов не платите. И не получится обвинить в этом работодателя, который платит черную заработную плату. Вы же сами его выбрали и никто не мешает вам платить налоги самостоятельно.

Работодателям, не желающим выходить из тени, тоже будет не сладко

Ведь совсем не трудно при грамотном подходе заметить, что сотрудники ООО «Рога и копыта» получают 20 000 в месяц, а тратят 60 000. Явно нестыковка. Не повод ли это проверить бухгалтерию и источники доходов предприятия?

Откуда налоговая узнает сколько вы получаете заработной платы каждый месяц? Так банки радостно всю эту информацию давно уже предоставляют. И вот в связке полной прозрачности нашей жизни перед государством мышеловка и захлопнулась. Пора выходить из тени.

А ведь как красиво все начиналось?

Хочешь скидку на товары – получи карту клиента и предъявляй ее на кассе при оплате. Хочешь бонусы за пользование банковской картой – получи. Легко. И подсадили нас на это все. Единицы, кто готов платить полную стоимость товара в магазине. Всем хочется скидочку.

К чему все это приведет?

После ряда проверок и выявления всех уклонений от уплаты налогов предприятия влетят на крупные суммы штрафов. Граждане, у которых разрывы между реальными доходами и теми, о которых знает государство, тоже могут пострадать и вынуждены будут доплатить государству.

Но вряд ли это резко приведет к массовому выходу из тени. Процесс будет долгий и постепенный. Многие обанкротятся, кто-то просто прекратит вести бизнес, потому что не умеет жить честно.

А мы с вами как жили, так и будем жить...

Только, наверное, наличными деньгами чаще начнем расплачиваться и скидочные карты использовать реже. Спокойствие, знаете ли, дороже обходится, чем микро скидка по карте.