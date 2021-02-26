ЕАЭС выходит за границы СССР

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26 февраля 2021, 11:58

Россия, Евразия и глобальная экономика в целом, вероятно, стоят на пороге очень серьезных изменений. Возможно, на наших глазах формируется новый Восточный блок. Похоже, что Иран вступает в ЕАЭС. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Бакери Калибаф по возвращении из Москвы заявил недавно, что предварительный этап займет всего пару недель.

Иран – крупнейшая экономика исламского мира

После Саудовской Аравии Иран обладает вторым по объему запасом нефти и занимает нишу в 5,5% на мировом рынке торговли нефтепродуктами. Экономические отношения с ЕАЭС и, в частности, с Россией и Казахстаном Тегерану однозначно нужно углублять, учитывая в том числе и разблокировку коммуникаций в Закавказье. ЕАЭС, таким образом, выйдет за границы бывшего СССР.

Между Ираном и ЕАЭС в октябре 2019 года в Ереване был подписан договор о зоне свободной торговли. Но теперь Иран рассчитывает пойти еще дальше в направлении интеграции с Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. Напомним, что Иран под санкциями. Однако на текущий момент 80% товарооборота в рамках ЕАЭС осуществляется в национальных валютах, прежде всего, в российских рублях. То есть возможности для санкций со стороны Запада ощутимо ограничены.

Активно идут разговоры, что за Тегераном могут последовать Баку и Анкара. Это выглядит очень логичным шагом. Баку имеет все шансы неплохо заработать на транзитной торговле между Москвой и Тегераном. Раньше вступление Азербайджана в ЕАЭС сдерживалось нерешенной проблемой Нагорного Карабаха.

Один из крупнейших транспортных инфраструктурных проектов, который сейчас реализуется и к которому проявляет интерес Баку – это международный транзитный коридор «Север-Юг». Он свяжет северо-западную часть ЕАЭС и Индию. Причем путь его будет пролегать через территорию Ирана – важного партнера для Азербайджана. Недавно было принято решение по объединению железнодорожных путей между Азербайджаном, Ираном и Россией. Это очень важное событие, которое позволит Азербайджану многократно нарастить свои экспортные поставки, а также получать выгоду от возрастающего транзита через свою территорию.

Азербайджан – традиционный экспортер продуктов питания и средств высокой химии

Интеграция в ЕАЭС позволит Азербайджану открыть значительные возможности для наращивания азербайджанского экспорта на евразийский рынок. Евразийский экономический союз имеет соглашение о свободной торговле с рядом государств – Сербией, Ираном, Вьетнамом и Сингапуром. К 2025 году, а может и раньше, туда добавится еще и зона свободной торговли с Индией, Израилем и Египтом. При вступлении в ЕАЭС Азербайджан получил бы свободный доступ на эти рынки и мог бы многократно увеличить свой экспорт на них. В Баку прекрасно понимают необходимость диверсификации своей нефтяной экономики.

Могут ли Турция и Азербайджан из-за вступления в ЕАЭС потерять проекты с Евросоюзом?

Очень маловероятно. В этом случае вероятен выход Турции из НАТО. А Европа уступит геополитическое поле Москве и Тегерану. Наоборот, Брюссель будет стараться максимально заинтересовать Турцию и Азербайджан в европейской интеграции. Для Баку это, прежде всего, экспортные поставки природного газа.

В новом глобальном мире, конфигурация которого сейчас получает первые очертания, России надо «застолбить» за собой серьезное место. И в этом отношении, по наблюдениям ИАЦ «Альпари», Москве наладить отношения с Востоком намного легче, чем с Западом.