На экспорте вакцины можно заработать 100 миллиардов долларов

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24 февраля 2021, 12:45 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех»), несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне прошлого года, то есть на сумму порядка 13 млрд долл.

Последнее десятилетие Россия прочно удерживает второе место среди мировых экспортеров оружия

Ежегодный объем продаж составляет примерно 15 млрд долл., при этом на долю «Рособоронэкспорта» приходится порядка 13 млрд долл. Цифры на самом деле ожидаемые.

США удерживают первую строчку в ранге мировых экспортеров оружия

Однако американцы заставляют своих союзников покупать свое оружие в добровольно-принудительном порядке. Россия же работает на абсолютно рыночных условиях. В принципе, было бы неплохо вывести «Рособоронэкспорт» на IPO, однако здесь мы упираемся, конечно, в режим секретности. С другой стороны, режим секретности в большей или меньшей степени касается многих компаний, в том числе таких фишек, как «Ростелеком» или «Норильский никель».

Вакцина от COVID-19 может принести России глобальный успех

Авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал материал, в котором рассказывалось о положительных итогах третьей стадии испытаний «Спутника V» на добровольцах. В туристической отрасли готовят проект «вакцинного туризма». Прививки начали делать более чем в 50 странах мира. Но остается еще много мест, где нет вакцины от COVID-19, и неизвестно, когда она появится. Многие иностранные посольства в Москве начали вакцинацию своих сотрудников.

В российских СМИ уже появились цифры, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в 100 млрд долл. По оценкам ИАЦ «Альпари», эта цифра завышенная, но заработать 30-40 млрд долл. на экспорте для России вполне реально. Эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж «Газпрома» на европейском рынке.

Возможно, кто-то искренне думает, что высокие технологии – это продукция Apple или Samsung. На самом деле это просто мода и дорогие игрушки для взрослых. Без них, в принципе, можно обойтись. Настоящие высокие технологии – это оборонка и «Спутник V». Это не мода, а вопрос суверенитета и физического выживания.