На кладбище Монпарнас через 100 лет случился раздор из-за

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19 февраля 2021, 17:59 Источник: tanjand.livejournal.com

У нее особый статус: она находится на могиле на кладбище Монпарнас. А там - странный деревянный ящик. Эти доски скрывают одну из самых дорогих скульптур в мире. «Поцелуй» Константина Бранкузи

Глыба, изображающая слившуюся в объятиях пару, украшает могилу некой Татьяны Рачевской, молодой анархистки, таинственным образом покончившей с собой в Париже в 1910 году. Эрос и Танатос воссоединились.

И сейчас после десятилетнего судебного разбирательства скульптура «Поцелуй», одна из главных достопримечательностей парижского кладбища Монпарнас, может быть забрана из своего давнего дома. Французский суд встал на сторону наследников Татьяны, а это означает, что они могут забрать и продать работу.

Когда в декабре наследники пошли к могиле, чтобы получить работу, городские власти Парижа не разрешили им забрать ее. И вот наследники и славный город Париж снова борются за его обладание.

Мраморный Поцелуй был установлен на могиле Татьяны Рачевской, русской студентки, покончившей с собой в 1910 году. Ее возлюбленный, румынский врач Соломон Марбайс, купил произведение у Бранкузи и поставил его на могилу где-то в 1911 году. Похожие "версии The Kiss" хранятся в Национальном художественном музее в Бухаресте и Художественном музее Филадельфии.

Все началось с исторического события в Росии - в 1907-м происходили массовые аресты новых партий – анархистов, социал-демократов, кадетов и т д. Чтобы избежать «отсидки», многие предпочли временно покинуть страну.

Оказались среди них и юная анархистка Татьяна Рачевская. Она покинула Россию и поступила на медицинский факультет в Париже. На этом самом факультете в Институте Пастера она познакомилась с румынским врачом, практикующим медиком, который периодически читал лекции студентам.

И случилась у Татьяны любовь...

Однако, доказательств, что связь действительно была нет. Возможно, девочка просто влюбилась в своего преподавателя, а он ей взаимностью не ответил. Так что, когда сестра доктора Марбэса пришла к Татьяне, чтобы вернуть девушке ее любовные письма, отправленные доктору, то нашла Рачевскую повесившейся. В оставленной предсмертной записке говорилось о большой, но неразделенной любви…

Тяжба началась, когда рынок Бранкузи начал стремительно расширяться благодаря продаже Bird in Space (1922–1923) на Christie's в Нью-Йорке. В то время эта работа за 27 миллионов долларов стала самой дорогой скульптурой, когда-либо выставленной на публичный аукцион.

Но тогда в 1911 году родственникам девушки монумент категорически не понравился. И поначалу они действительно планировали убрать с могилы дочери «этот ужас» и поставить бюст или плачущего ангела, но потом случилась Великая Октябрьская Революция, и стало не до того.

О претензиях на произведение выдающегося скульптура потомки семьи Рачевских вспомнили ровно через 100 лет - в 2011 и потребовали скульптуру себе.

"Поцелуй" на Монпарнасе – любимое место на кладбище для тысяч посетителей, которые приезжают сюда каждый год, пока родственники еще не отсудили у Парижа скульптуру...