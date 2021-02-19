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19 февраля 2021, 15:14 Источник: russkiy-malchik.livejournal.com

Наши госмедиа совершенно правильно педалируют тему замёрзшего Хьюстона и показывают картинку с американцами в шапках в очереди за водой.

Конечно, это временный коллапс, вызванный форс-мажором (впрочем, кто его знает, что будет дальше), но беспомощность "империи свободы" перед - даже не генералом — а лейтенантом Морозом показательна и разрушает прозападные стереотипы.

Дело в том, что США и в целом Западу до сих пор удаётся сохранять в головах масс, в том числе россиян, этакий образ бытового рая из рекламы Баунти: идеальные дороги, дома, моллы в окружении пальм и под дождём из долларов... Да, в США по-прежнему высокий уровень жизни, но он за последние 20 лет значительно упал и у большинства граждан появилась куча проблем.

Это хорошо известно каждому, кто реально пожил в США или той же Франции, Англии, Италии, Австралии. Такие люди, если не лишены здравомыслия и не становятся ментальными рабами Запада, трезво оценивают условия жизни там. Да, много есть чего хорошего, что можно даже перенять, но проблем и неудобств не меньше.

Однако в России хватает тех, кто железобетонно считает, что «там» априори всё лучше и в целом прекрасно, не то что «здесь». Что «там» каждый живёт как сыр в масле, защищён волшебной демократией и уж точно не умрёт от холода и голода. Чай не Россия.

И вот сейчас картинка 2-миллионного Хьюстона, где граждане брошены на произвол судьбы, без тепла, воды и бензина, один на один с дефицитом самого необходимого — она бьёт по башке таким людям, инфицированным западничеством. Они её чешут в недоумении и разочарованно тянут: ндааа, и там такое может быть...

Может-может, и не такое. И тут уже не просто «негров линчуют» (на негров и политику, свободу слова и блокировки Твиттера нашим западникам наплевать), тут прямое разочарование в том, что США — это страна, где не всегда задница в тепле и комфорте.

Так глядишь, и ещё кто-нибудь напишет "текст-манифест" «прощание с США 2.0».