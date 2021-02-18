Общество поляризуется до состояния «кто не с нами, тот против нас»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

18 февраля 2021, 13:43 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Радикальный ислам цветет пышным цветом. Одних прищучили – другие лезут. И одно направление там экзотичнее и «интереснее» другого. ФСБ России задержала 19 участников террористической организации, которые планировали преступления на Северном Кавказе.

У задержанных изъяли стандартный для таких случаев набор: тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, боеприпасами, самодельными взрывными устройствами и пачку экстремистских материалов. В данном случае литература, как ни странно, поинтереснее всего остального арсенала.

Благодаря этой макулатуре и отпали сомнения - задержанные террористы – члены запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Они исповедуют так называемый «такфиризм» – обвинение в неверии. Согласно этому учению, весь мир впал в «джахилию» (первобытное невежество) и не осталось «истинных» мусульман, конечно же, за исключением последователей этой организации с труднопроизносимым названием. Все представители мусульманского мира ими объявлены «неверными», и для них предполагается только одно наказание — смерть.

Сторонники этой зародившейся в Египте в 1970-80-е годы радикальной веточки ислама следуют старому принципу: «кто не с нами, тот против нас»...

Честь и хвала сотрудникам ФСБ, которые выявили, вычислили и обезвредили этих головорезов с «подтекающим чердаком». Но, если вдуматься, то последние несколько лет, а на фоне пандемии это стало ещё явственнее, поляризация обостряется во всем обществе – и у нас, и в других странах. Все эти брекзиты, трампизм, байденизм, события в России этой зимы говорят об одном: общество поляризуется до того самого состояния «кто не с нами, тот против нас». Чердак у многих дал течь… Принципиальным отличием от террористического взгляда на мир остается разве, что отсутствие прямых призывов к уничтожению не похожих на себя. Но надолго ли?

По данным закрытых соцопросов, с результатами которыми мне довелось ознакомиться на днях, за минувший год в России «высушилось болото неопределившихся». Ранее по любым вопросам – от отношения к управляющей компании ЖКХ до отношения к политическим силам – всегда было 30-35% неопределившихся, затруднившихся ответить. Теперь таких граждан осталось около 13-15% - то есть сократилось в 2-3 раза. Подобная «определенность», как ни странно, довольно опасная штука – она не подразумевает возможность воспринимать чужие точки зрения.

Всё сложнее сохранять нейтралитет, адекватность и так нелюбимую многими толерантность

Для описания и объяснения многих процессов в современном обществе аналитики сейчас всё чаще используют язык и методологию, которые применяют в описании психологии террористов. Не то чтобы мир сходит с ума, но одними спецслужбами ситуацию не исправить…