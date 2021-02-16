Вместо коллективного иммунитета власти Израиля получили обвинения в мошенничестве

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16 февраля 2021, 14:56 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

В советские времена было принято оценивать уровень дискомфорта проживания в том или ином регионе либо населенном пункте по числу обитающих там евреев. Люди не без оснований считали, что нюх на неприятности развит у “них” в гипертрофированной степени, и что там, где плохо, они не живут.

То же самое касалось и организованных советскими властями массовых кампаний: “народная социология” позволяла довольно точно оценить их характер с помощью все того же “еврейского индикатора”.

Работает ли этот “индикатор” применительно к “эпидемии” COVID-19 и “вакцинации”? Судя по всему – да, работает. Израильские СМИ приводят неутешительную статистику третьего по счету коронавирусного карантина, введенного еврейскими властями в конце декабря минувшего года.

Массовая вакцинация в Израиле началась 20 декабря 2020 года, после чего темпы заражения COVID-19 возросли и, спустя всего три недели, увеличились в два раза. По последним данным первую дозу вакцины получили 37% населения, а обе дозы – 22%. Самые высокие показатели вакцинации наблюдаются у возрастной группы от 70 до 79 лет, самые низкие – у хасидов, арабов и русскоязычных евреев, среди которых 49% не собираются вакцинироваться вообще.

Низкий процент вакцинированных наблюдается также среди молодежи, беременных и молодых матерей, лежачих больных и работников сферы образования.

Американская еврейская пресса отмечает, что общее количество вакцинированных израильтян и тех, кто ранее вылечился от COVID, должно было обеспечить Израилю относительно сильный коллективный иммунитет, но факты говорят об обратном.

Скорость распространения COVID-19 в Израиле выше, чем где-либо еще

И обращает внимание на странную корреляцию между массовой вакцинацией и ростом заболеваний: получается, что чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. И как бы в насмешку над ковид-кампанией еврейских властей одной из немногих территорий, где заболеваемость минимальна, является муниципалитет палестинских бедуинов Рахат, где вакцинирование игнорируют.

В начале февраля правительственный консультант по коронавирусу, глава экспертной группы “Маген-Исраэль” профессор Балицер откровенно признал, что больше не верит в “чудо карантина”.

Сторонники израильского раввина Ицхака развесили на досках объявлений в городе Нетания плакаты, отрицающие факт эпидемии и необходимость вакцинации. Группа “Гражданская инициатива - 2020”, во главе которой стоит активист Маршак, называет главу Службы общественного здравоохранения еврейского Минздрава Эльрои-Прайс “распространительницей коронавируса”. Одна из активисток группы заявила журналистам: “Вы стали соучастником величайшего в истории мошенничества”.

Повсюду распространяются антипрививочные граффити. Например, в городе Тверия неизвестные написали черной краской на стенах прививочного пункта больницы “Маккаби”: “Прививка убивает”. Аналогичные надписи “Вакцинация – это ликвидация” и “Мы не стадо овец” появились в январе 2021 года возле прививочных пунктов в других городах Израиля. Огромную популярность набрал в Израиле фильм-лекция “Опасность вакцины” нью-йоркского педиатра Палевского. В нем рассказывается о последствиях применения мРНК-вакцин Rfizer и Moderna.

Еврейские СМИ отмечают, что доверие к карантину сегодня полностью подорвано. 50% израильтян не верят в необходимость вакцинации.

Израильские центры вакцинации в настоящее время пусты, несмотря на давление, оказываемое правительством и муниципалитетами на граждан с целью их “защиты”. Не последнее значение для евреев имеют и известные негативные последствия прививок американской вакциной Pfizer.

Израильские СМИ опубликовали данные о том, что в ходе вакцинации 7039 человек сообщили о побочных эффектах после приема первой дозы, 4469 – после приема второй дозы. И уже не делают секрета из того факта, что “после вакцинации люди, имеющие заболевания, с большей вероятностью потребуют медицинской помощи или госпитализации”.