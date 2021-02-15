Отечественная сеть 5G попала в диапазон частот, используемых авиацией НАТО

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15 февраля 2021, 12:45 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

В полку противников развития в России сетей сотовой связи поколения 5G прибавилось. К тем, кто опасается всеобщего чипирования и готов ломать и крушить вышки сотовой связи, добавились наши «западные партнеры».

Входящие в НАТО Латвия и Эстония, а с ними и Финляндия (не входит в НАТО, но ее военные системы унифицированы со стандартами альянса) возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G под Санкт-Петербургом.

Дело в том, что частоты диапазона 4,8–4,99 ГГц, на которых развивается российская сеть 5G, заняты военными авиационными системами стран альянса. В частности системами распознавания «свой – чужой». Базовые станции 4,8–4,99 ГГц могут создавать им серьезные помехи на расстоянии в сотни километров.

При этом Международные договоренности, под которыми Россия подписалась добровольно, подразумевают, что Россия должна согласовывать использование радиочастот на приграничных территориях. И в случае с 5G это расстояние до 300 км от воздушных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.

Теоретически, Россия могла бы отказаться от соблюдения этих договорённостей и идти своим путём - мало ли, что наши новые мобильники будут мешать натовской авиации. Но будет ли это делать — ещё вопрос...

Можно было бы чуть поменять диапазон частот, но, к примеру, 3,4–3,8 ГГц (Европа развивает 5G на этих частотах) занят средствами связи российских силовых структур, поэтому места для сотовых сетей в нем нет. А на просьбы операторов освободить часть частот силовые ведомства несколько раз отвечали отказом.

Коммерческий запуск сетей 5G в России намечен на 2024 год

Пока это источник конфликта между сотовыми операторами России и натовскими военными и, наоборот, между европейскими операторами и нашими силовиками. Ситуация, конечно, нелепая и раздражающая всех. Хорошо, что на межгосударственном уровне хотя бы не вспоминают фантазии о наночипах, управляемых через пресловутый 5G.