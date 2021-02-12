В США собрались вдвое повысить МРОТ

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12 февраля 2021, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Писатель Тим Янг разместил в твиттере фотографию безлюдного магазина — ощерившиеся мониторами автоматические кассы ждут, пока покупатели сами подсчитают, сколько они должны за покупки. «Вот так выглядит МРОТ в 15 долларов в час», гласит его комментарий к фото.

И действительно, сеть магазинов Крогер вот уже как минимум два года пытается заменить живых кассиров автоматами. Раньше зоны самообслуживания соседствовали с обычными кассами. Теперь Крогер открыл первый магазин, в котором живых кассиров больше нет. Если эксперимент окажется удачным, сеть избавится от кассиров и в остальных своих 2800 магазинах.

Логика менеджмента понятна

К власти в США пришли социалисты, они намерены поднять МРОТ вдвое, до 15 долларов в час. Если каждый живой кассир будет обходиться супермаркету в 150 тысяч долларов за 5 лет работы, будет выгодно заменить его даже весьма дорогой роботизированной системой.

Простого выхода из этой ситуации нет. Если запретить автоматизацию, и без того слабая экономика США станет лёгкой добычей для Китая. Мы проходили это в СССР — идеологический запрет на сокращение рабочих мест стал одной из главных причин отставания советской промышленности от иностранной.

Если оставить всё как есть, в стране будет быстро расти безработица, так как число американцев, не готовых на более сложную работу, чем работа кассира или фасовщика, очень велико. Подавляющее большинство сокращённых кассиров решится освоить специальность программиста только в том случае, если альтернативой будет физический голод.

Решать проблему безработицы высокими пособиями плохо сразу по нескольким причинам

Во-первых, это очень дорого, особенно если учесть, что безработным нужны не только пособия, но и дополнительные доктора, и дополнительные полицейские, и дополнительное жильё. В бюджете может не хватить денег на всю эту «роскошь».

Во-вторых, вынужденно безработные люди стремительно деградируют. Ощущение своей ненужности обществу и своего низкого социального статуса действует на безработных самым пагубным образом.

Можно, конечно, поступить по рецептам из американской фантастики XX века: начать создавать за государственный счёт бессмысленные рабочие места, чтобы люди занимались хоть чем-то, вместо того чтобы деградировать у себя в трейлерах. Метод вполне рабочий, но конкретно в этой ситуации глупый, так как для США со всех сторон дешевле было бы просто понизить МРОТ, чтобы Крогер забыл о роботах ещё на 10 лет.

Особо переживать из-за ожидаемого повышения МРОТ в США не стоит

Это не единственная глупость, которую собираются учинить социалисты, и далеко не самая опасная из длинного списка. Кроме того, внедрение роботов, как это обычно и бывает с внедрениями, идёт медленнее, чем надеялись инженеры. Читатели напомнили на днях, что мы с вами ожидали массового распространения робомобилей уже в 2020-2021 годах. И что же? Уже наступил 2021 год, а на беспилотное управление массово перешли только российские комбайны.

Наконец, мы с вами живём в России, а не в США

Америка — великая (без шуток) страна, культура которой оказала огромное влияние на Россию. Мы до сих пор с огромным интересом следим за новостями из-за Берингова пролива, и это значит, что мы неизбежно будем делать правильные выводы, по мере того как шаблонные решения социалистов будут приводить к своим ожидаемым последствиям.