Тревожный звоночек для России

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12 февраля 2021, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

«Алло, я прав, но давай мириться», - что-то подобное, похоже, сказал американский президент Джо Байден китайскому лидеру Си Цзиньпину по телефону. Это был первый звонок Байдена в качестве главы государства товарищу Си.

С одной стороны - звонок вежливости...

С другой, такие звонки задают рамки отношений если не на десятилетия вперед, то как минимум на ближайшие четыре года, пока США будет возглавлять Байден. И, пожалуй, это был «тревожный звонок» для России.

Джо Байден начал с дежурной американской «обеспокоенности» политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая...

Председатель Си традиционно ответил, что это внутренние дела Поднебесной, которые касаются её суверенитета и территориальной целостности, а потому американцы могут не беспокоиться.

Курс на сотрудничество

Но помимо дежурного обмена дипломатическими сигналами Байден заявил, что хочет уйти от открытого противостояния США и Китая, а его китайский коллега дал понять, что тоже настроен на мир и сотрудничество. По его словам, противостояние КНР и США является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира.

И с этим сложно спорить: обострение отношений этих двух гигантов за годы президентства Трампа привело к замедлению роста экономики во всем мире. Налаживание отношений, соответственно, должно вдохнуть жизнь в промышленность, торговлю, потребление и биржи…

Но есть детали...

Пару лет назад США опубликовал список своих стратегических противников и главных угроз. Иными словами, «врагов Америки». В их числе Китай, Россия, Иран, Куба, КНДР…

Но теперь Байден озвучивает курс на уход от открытого противостояния. То есть, Китай постепенно должен быть исключен из «черного списка» США. Получится ли дружба между двумя странами – большой вопрос, но пытаться точно будут. Но эти попытки ставят вопрос о главном враге нации.

Американцам необходим образ противника

И если это не Китай, то следующей в очереди на роль злодея стоит Россия. Как в старой пословице: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Тревожный для нас звоночек…