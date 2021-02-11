Главное уметь не только шашкой махать, но и договариваться

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11 февраля 2021, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Глава МИД страны Сергей Лавров является одним из самых уважаемых министров правительства. Мария Захарова, главный спикер МИД России, является очень популярной персоной в российском сегменте всемирной паутины. В одном из постов она иронично назвала себя «ватницей».

Госпожа Захарова стала своеобразным «ответом» на часто появляющихся в СМИ представительниц вашингтонского Госдепартамента, в частности, Джейн Псаки. Вероятно, Мария Владимировна подарит нам еще много ярких постов в социальных сетях.

На фоне беспрецедентного давления на Россию МИД держится молодцом

Обладая очень скромными экономическими возможностями, Россия умудряется держать военно-политический паритет с Западом, да и выглядит в глазах не западных стран более справедливой, если хотите, даже более стильной и красивой страной. Скомпрометировать наш МИД, найти у него слабое место, крайне сложно. А ведь было время, когда министром иностранных дел был господин Козырев, и тогда суверенной внешней политики у Российской Федерации не было совсем.

Работа дипломатов всегда была очень рискованной

Неприкосновенность послов ввел сам Чингисхан. За убийство послов всегда следовала лютая и, но справедливая кара. Многие города, которые были стерты чингизидами с лица земли, имели этот грех. Конечно, можно сказать, что в классовом обществе жители городов не должны были отвечать за действия своих властей. Но монголы и тюрки в отличие от многих европейцев в средневековье исповедовали принцип коллективной ответственности. Впрочем, русским это тоже не было чуждо или противно.

Интересен вопрос, кто был самый успешный дипломат и переговорщик в нашей истории

Конечно, можно назвать много разных достойных имен. Но я назову Александра Невского. Обывателю он известен в основном по победам над шведами и Тевтонским орденом. Однако главное его заслуга — это то, что он сумел на очень комфортных условиях договориться с Ордой. Понравиться Бату хану и его сыну Сартаку было сложно, но у него это получилось. В результате западная экспансия на Русь была остановлена, в прошлое ушли постоянные распри и свары князей. Новгород получил достойную «крышу» в балтийской торговле. А русские княжества стали частью огромного рынка, который на тот момент пролегал от Пекина до Киева. Финансовую и транспортную систему средневековой северо-восточной Руси создали лучшие спецы того времени – персы, китайцы и т.д.

Прямые потомки Невского – московские князья – сделали потом своим главным принципом ладить с ханом

Они собирали дань или налоги, как кому больше нравится, с русских земель, однако лишь часть данной суммы отправляли в Орду. На этом и поднялась Москва. Схема простая, как и все гениальное. Только одно ключевое условие – надо было ладить с ханом, его двором, супругой и дочерями. Уметь договариваться.

А когда после походов Тамерлана Орда рухнула, взять под себя все ключевые активы, ну и персонал, понятное дело, на работу. Основным бенефициаром краха как Золотой Орды, так и Византии по факту оказалась Москва. И дипломатических успехов, переговоров, уговоров и подкупов, здесь было однозначно не меньше, чем военных побед и успехов. Главное уметь не только шашкой махать, но и договариваться.