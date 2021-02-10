Вторжение нефтяных гигантов в малый и средний бизнес

Никогда не догадаетесь из какой индустрии придут богатые компании, которые позволят Великобритании полностью отказаться от природного газа и нефти. Амазон? Гугл? Нееет...
Для иллюстрации картинка уже работающего британского проекта - она кликабельна и неземной красоты - наслаждайтесь ею, если даже не любите Новую Энергетику, а просто любите искусство.
Так вот:
Британская BP и французский Total выиграли наибольшую долю опционов на строительство новых морских электростанций, присужденных Великобританией в понедельник. Инвестиции в эти проекты ожидаются в десятки миллиардов долларов. Электричество с этих участков обеспечит 7 миллионов домов.
Это вторжение нефтяных гигантов в отрасль, в которой в течение многих лет работали только сравнительно мелкие специализированные компании. Победители тендера (главные из них BP и Total) только в качестве депозита за покупку внесли $1.2 миллиарда долларов.
Высокие суммы, уплаченные за опционы на строительство шести участков шельфа, удивили наблюдателей. По словам Серен Лассена, руководителя отдела исследований морской ветроэнергетики в Wood Mackenzie это является признаком силы британского ветроэнергетического рынка и желания нефтяных компаний войти в него.
«Это очень сильный и ясный признак привлекательности морского ветроэнергетического сектора, - сказал он, - оффшорная ветроэнергетика, которая существует как отрасль всего лишь около трех десятилетий, превратилась в основное направление крупномасштабной выработки электроэнергии».
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BT и Total хотят резко и быстро "позеленеть" и готовы щедро заплатить за это. Доход от продажи участков шельфа будет разделен между правительством Великобритании и Королевой в отношении 3:1.