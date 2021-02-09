«Слуг народа» ожидает идеологический ребрендинг

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9 февраля 2021, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украинское издание «Страна.UA», ссылаясь на свои источники в партии Зеленского, сообщает, что руководство «Слуги народа» планирует провести идеологический ребрендинг партии в качестве реакции на обваливающийся рейтинг.

Дословная цитата:

"Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство - все в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе. Но обещают новый курс, что теперь все будет по-другому. Более жестко. Также на съезде решат вопрос исключения Дубинского из партии и поднимут вопрос о снятии с главы партийной ячейки Киевской области".

Разумеется, в руководстве «Слуг народа» прекрасно понимают, что при текущих темпах падения электорального рейтинга партия стремительно маргинализируется задолго до следующих парламентских выборов, что создаст предпосылки для внутреннего дробления на 2-3 части с вычленением из нее группы Коломойского и нового олигархического проекта во главе со спикером Верховной рады Разумковым, который уже сейчас открыто дистанцируется от наиболее одиозных и идиотских инициатив Зеленского, пытаясь изображать адеквата среди группы сумасшедших.

Последние действия Зеленского наглядно показывают, что от игры в «центризм» уже отказались

С той частью электората, которая обеспечивала результаты на выборах 2019-го года, уже особо не считаются, потому что политика Зеленского и «слуги народа» давно разошлись с ранее выдававшимися обещаниями. Абстрактное либертарианство плохо сочетается с риторикой в духе Порошенко и санкциями на действия нацистских шаек, избивающих политических оппонентов. Абстрактный центризм, предполагающий балансирование между крайностями, плохо сочетается с примитивным завалом вправо. То есть, де-факто, в практическом отношении, да и в идеологическом, ребрендинг уже произошел, просто его пока что стесняются озвучивать открыто, потому что есть опасения, что он ускорит как отток оставшегося электората, так внутреннее дробление партии.

Влево «Слуги народа», конечно же, пойти не могут

Выполнение всех без исключения требований МВФ – распродажа земли, повышение коммуналки, огульная приватизация, борьба с коммунизмом вплоть до символов Победы, – совсем не согласуется с понятием «левый». Ниша «окололевого популизма» частично занята ОПЗЖ, частично – Тимошенко. Центристами «Слуга народа» остаться по вышеуказанным причинам уже не может. Соответственно, остается лишь дрейф вправо, который уже произошел, и вопрос лишь в том, где он остановится.

Чем сильнее «Слуга народа» дрейфует вправо, тем меньше ее различий с «Европейской солидарностью»

По сути, они уже ориентируются на один и тот же электорат, говорят примерно одними и теми же лозунгами, полностью зависят от телефонных звонков из Вашингтона и указаний миссии МВФ и готовы проводить экстремистскую политику в отношении части населения Украины, в том числе используя легализованные и оберегаемые полицией банды нацистов для осуществления открытого террора против инакомыслящих.

Соответственно, под каким-нибудь ребрендингом в «право-консервативную либеральную силу» будет скрываться еще одна квази-фашистская партия

Из неё будет вычищено все, что связывало ее с теми ожиданиями, которые так активно распространялись на Украине в 2019-м году. Дубинский тут – лишь первая ласточка. Недалек тот час, когда из партии изгонят «голосующих неправильно» депутатов, оплаченных Коломойским, «ватника» Бужанского и еще ряд лиц. Модульный депутат для «обновленных Слуг Народа» – это деграданты вроде Потураева, и именно под этот уровень будет усредняться партия. При этом, ее рейтинг продолжит снижаться даже несмотря на запрет критиковавших «Слуг народа» телеканалов, что с большой долей вероятности лишь ускорит вынужденный ребрендинг, который должен будет отфиксировать новую реальность, где Зеленский на практике будет представлять уже крайне небольшую часть жителей Украины, прикрываясь результатами 2019-го года, которые уже не имеют ничего общего с теми настроениями, которые господствуют в 2021-м году.

Порошенко же, которого уже никто сажать не собирается, разумеется, будет отжирать у рассыпающихся «Слуг народа» «патриотический электорат», резонно указывая, что «зачем нужна еще одна бандеровская партия, когда она уже есть».

Зачем нужны Зеленский и Потураев, когда есть Порошенко и Парубий?

Вот на этом поле Зеленскому и предстоит конкурировать в новых для него условиях, попутно пытаясь потопить растущий рейтинг ОПЗЖ, в том числе и путем полного запрета данной партии. Такой сценарий не должен удивлять – если можно незаконно отстранять судей Конституционного суда своим указом, если можно запрещать телеканалы своим указом, то что мешает запретить неудобную партию, сославшись «на веские причины, о которых мы никому не расскажем» и «войну с Россией», которой можно оправдать что угодно?

В условиях, когда Зеленскому уже по большей части нечего терять (политические перспективы его уверенно и надежно похоронены), в ход могут пойти самые экстремистские шаги, направленные на замедление свободного падения. С одной стороны, это может быть банальное выполнение распоряжений из-за границы в условиях, когда Зеленский просто не имеет возможности сказать «нет». С другой стороны, все это выглядит как истерика персонажа, который с вершины пирамиды медийного внимания падает вниз, раз за разом пробивая очередное дно.

При этом важно понимать, что пока Зеленский устраивает США, у него будет карт-бланш практически на любые нарушения закона...