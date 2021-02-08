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Очередной «прорыв частного космоса» из США оказался фотошопом

Наобещать, наврать и освоить деньги инвесторов - девиз западных имитаторов прогресса

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruslanostashko.livejournal.com

Очередной «прорыв частного космоса» из США оказался фотошопом

Фотошопом оказался очередной «прорыв частного космоса» от американской компании Phantom Space. Заокеанский стартап оправдал своё «говорящее» название, попытавшись подсунуть аудитории «ракету Dayton», якобы уже вот-вот отправляемую на космодром. Но «пионеры частного космоса» оказались настолько криворукими, что оставили на отфотошопленном снимке множество ляпов, быстро замеченных интернет-комментаторами.

Продолжаем следить за блестящими перемогами американского имитационного хайтека в отрасли «частного космоса», которую так любят российские креаклы.

Но сегодня речь пойдёт не об Илоне Маске, сыне турецкоподанного, а о его подражателях из другой звёздно-полосатой компании.

«Стартап Phantom Space выпустил пресс-релиз, что они якобы в поте лица делают ракету Dayton, которая готова и уже погружается в машину для отправки на космодром.

Но дотошное твиттер space-сообщество так просто не проведёшь. Сначала они заметили кучу несуразностей на фото (красные круги), что сразу навело на подозрения, что перед нами — фотошоп. Затем нашлась и оригинальная картинка, послужившая основой для фотошопа, где грузится совсем другой девайс, розовое ухо которого осталось на картинке. Прифотошопили ракету, название корпорации. Переднюю палку-ограничитель просто не заметили».

В общем, если Маск хотя бы делает ракеты из фольги и палок, которые потом красиво взрывает на космодроме, то у Phantom Space достижения ещё круче. Причём – это не в первый раз, поскольку ранее ушлый директор названного стартапа уже засветился в другой имитационной конторе – компании Vector Launch.

Та компания успешно обанкротилась, но прогрессивный хайтек-пионер в прошлом году безо всякого стеснения объявил, что снова в деле. И, как видите, быстренько подтвердил свою репутацию.

Интернет-шутники уже наглядно показали, как выглядит новое достижение американского псевдо-прогрессора. Заодно нафотошопив на ту же платформу ещё много всяких «прорывных» изделий.

Троллинг со стороны наших сограждан идёт самый разнообразный: 

"Вот оно, будущее. Частный космос. А мы веруем, что ребята доделают. А главное что начали. Да и смысл обсуждать эту ракету – ведь уже пилят следующую, а значит всё, к чему есть вопросы в этой, в следующей версии поправят. Как же классно..."

...На нас регулярно сыплются аналогичные примеры не только из отрасли «частного космоса», но и из других отраслей – того же биотеха...

Главное – наобещать побольше, наврать с три короба и освоить деньги инвесторов или бюджетные средства: вот девиз западных имитаторов прогресса. А там – хоть потоп...

Дас

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