Очередной «прорыв частного космоса» из США оказался фотошопом

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8 февраля 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruslanostashko.livejournal.com

Фотошопом оказался очередной «прорыв частного космоса» от американской компании Phantom Space. Заокеанский стартап оправдал своё «говорящее» название, попытавшись подсунуть аудитории «ракету Dayton», якобы уже вот-вот отправляемую на космодром. Но «пионеры частного космоса» оказались настолько криворукими, что оставили на отфотошопленном снимке множество ляпов, быстро замеченных интернет-комментаторами.

Продолжаем следить за блестящими перемогами американского имитационного хайтека в отрасли «частного космоса», которую так любят российские креаклы.

Но сегодня речь пойдёт не об Илоне Маске, сыне турецкоподанного, а о его подражателях из другой звёздно-полосатой компании.

«Стартап Phantom Space выпустил пресс-релиз, что они якобы в поте лица делают ракету Dayton, которая готова и уже погружается в машину для отправки на космодром.

Но дотошное твиттер space-сообщество так просто не проведёшь. Сначала они заметили кучу несуразностей на фото (красные круги), что сразу навело на подозрения, что перед нами — фотошоп. Затем нашлась и оригинальная картинка, послужившая основой для фотошопа, где грузится совсем другой девайс, розовое ухо которого осталось на картинке. Прифотошопили ракету, название корпорации. Переднюю палку-ограничитель просто не заметили».

В общем, если Маск хотя бы делает ракеты из фольги и палок, которые потом красиво взрывает на космодроме, то у Phantom Space достижения ещё круче. Причём – это не в первый раз, поскольку ранее ушлый директор названного стартапа уже засветился в другой имитационной конторе – компании Vector Launch.

Та компания успешно обанкротилась, но прогрессивный хайтек-пионер в прошлом году безо всякого стеснения объявил, что снова в деле. И, как видите, быстренько подтвердил свою репутацию.

Интернет-шутники уже наглядно показали, как выглядит новое достижение американского псевдо-прогрессора. Заодно нафотошопив на ту же платформу ещё много всяких «прорывных» изделий.

Троллинг со стороны наших сограждан идёт самый разнообразный:

"Вот оно, будущее. Частный космос. А мы веруем, что ребята доделают. А главное что начали. Да и смысл обсуждать эту ракету – ведь уже пилят следующую, а значит всё, к чему есть вопросы в этой, в следующей версии поправят. Как же классно..."

...На нас регулярно сыплются аналогичные примеры не только из отрасли «частного космоса», но и из других отраслей – того же биотеха...

Главное – наобещать побольше, наврать с три короба и освоить деньги инвесторов или бюджетные средства: вот девиз западных имитаторов прогресса. А там – хоть потоп...