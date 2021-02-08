МИД РФ с удивлением ознакомился с заявлениями Борреля из Брюсселя

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8 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Глава европейской дипломатии Боррель вернувшись из России незамедлительно разразился в СМИ речью об итогах визита. Основной её посыл - Москва не хочет поддаваться давлению ЕС и идти на уступки, выполняя различные ультимативные требования на тему "демократии в России"...

Пути России и ЕС расходятся

«Я вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России», - заявил еврочиновник, - «Моя встреча с министром Лавровым и послания, посланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия расходятся. Похоже, что Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу...» - и т. д.

В МИД России заявили, что критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — приводит ТАСС сообщение дипведомства.

Отмечается, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что и было сделано.

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.

Если переводить с дипломатического на русский, Борреля назвали мальчиком на посылках

P.S. На тему актуальности советских плакатов.

Немецкое правительство сообщило НАТО о рекордных расходах на оборону, сообщает Das Erste. Отмечается, что в 2021 году оборонительный бюджет ФРГ составит €53,03 млрд. Таким образом, траты на оборону вырастут на 3,2% в сравнении с прошлым годом.

Министерство обороны США в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли.

По их данным, со временем "взаимодействие гражданских ведомств с военными, как ожидается, будет распространено на защиту планируемых к созданию баз NASA на лунной поверхности, а также американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых на Луне".

Хедж-фонд с Уолл-стрит заработал $700 млн в результате «разгона» акций GameStop «бунтующими» трейдерами. Незадолго до того, как инвесторы на Reddit объявили войну крупным игрокам, он довел свою долю в сети магазинов видеоигр до 5%.

Американский хедж-фонд Senvest Management LLC, управляемый Ричардом Машаалом и Брайаном Гоником, заработал почти $700 млн на сделках с акциями сети магазинов видеоигр GameStop, которые в январе из-за «бунта» розничных инвесторов за несколько дней выросли с $10 до $400, сообщила The Wall Street Journal.

И так далее...