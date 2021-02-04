Молдавия ликвидирует пассажирское ж/д сообщение

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4 февраля 2021, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: periskop.su

Вот и подоспел четкий ответ на вопрос: "сколько продержится инфраструктура предыдущего большого государства, если ее эксплуатировать до последнего, но ничего не обновлять и не вкладываться в нее?". Ответ: 30 лет.

Да, именно через тридцать лет после распада Сюза бывшая Молдавская ССР объявила о том, что с 12 февраля полностью прекратит движение местных и пригородных поездов в своих границах и ставит на прикол поезда, будучи не в силах обновлять подвижной состав и поддерживать парк в рабочем состоянии. Пока это первый "химически чистый" прецедент на обломках СССР.

"... Пассажирские перевозки внутри страны оборачиваются ЖДМ ежемесячным ущербом в 9-12 млн леев (около 600-800 тыс. долларов в месяц). Предприятие несет убытки. Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей", - заявил представитель ЖДМ.

Представители ЖДМ напомнили, что с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, включая прибыльные маршруты Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и ряд других.

При этом, как отметили железнодорожники, предприятие продолжало платить зарплаты машинистам, проводникам и другому персоналу. Уже более 6 месяцев сотрудники не получают зарплату, долги по зарплате составляют около 3 млн долларов."

А как с другими союзными республиками?

Прибалтика ушла в модель закукливания сообщения в мелких национальных границах и обрыва связей вовне - там сейчас нет даже межбалтийского сообщения, кое при СССР было активным. Прямая магистраль Петербург - Варшава разорвана и даже демонтирована, на литовско-белорусской границе.

Украина поддерживает высокую ж/д связность территории тоже за счет долгой эксплуатации советского наследия, но там у них "жирка" побольше, чем в Молдавии. Поэтому советского жира ей хватит еще примерно на 10-12 лет вперед, без особых вложений.

Средняя Азия, напротив, вкладывается в ж/д инфраструктуру активно и строит новые линии и даже мега-тоннели, как Узбекистан. Однако она постепенно уходит в зону китайского влияния.

Закавказье тоже частично окуклилось, но после поражения Армении во "2-й Карабахской войне" появился шанс на восстановление общей связности и без Грузии.