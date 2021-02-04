Для россиян очень полезно наблюдать за «успехами» соседней Украины

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4 февраля 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

В соседней стране, в которой американцы строят общество развитого колониализма, произошли тектонические сдвиги. Совершенно неожиданно для белых лабораторных мышек, населяющих эту территорию, им закрыли три телеканала, к которым они успели привыкнуть. Мышки попрыгали в свои маленькие колесики-аккаунты и засучили лапками от возмущения.

Для нас, россиян, конечно, очень полезно иметь по соседству Украину — лабораторию по проведению социальных экспериментов. Мы теперь точно знаем, к чему приводят майданы, которые совершаются исключительно под красивыми лозунгами. Ни одна сволочь ведь не напишет на плакате: «Да здравствует нищета и безработица!» Пишут что-то прямо противоположное, вдохновляющее массы.

Но, что бы там массы не думали о себе и своих лидерах, нищету и безработицу они в конце концов получают обязательно

Заметьте, благодаря всесокрушающей энергии украинцев мы получили вакцину от майданов с очень высокой эффективностью. Она даже выше, чем у «Спутника V» — где-то 98–99%, если судить по доле вышедших на недавние протесты...

Вернемся, однако, в лабораторию, где эксперименты идут один за другим. Главный из них — это, конечно, опыт передачи суверенитета американцам. Получены очень любопытные данные, знаете ли.

Сегодня исполняющая обязанности посла США в Киеве Кристина Квин стала полновластной хозяйкой подмандатной территории. Она рулит всеми процессами — вызывает к себе министров и прокуроров, сама ездит по высоким украинским кабинетам, непрерывно звонит и отдает приказы: как голосовать, какую вакцину покупать, какого депутата следует немедленно изгнать из правящей партии, какие телеканалы закрыть и т.д.

Казалось бы, какое отношение к событиям, происходящим где-то в далекой столице, имеют маленькие белые мышки — та самая европейская нация, совершившая семь лет назад майдан, который сегодня больше напоминает коллективное самоубийство? Вроде бы никакого. Задача украинцев — безропотно платить по счетам, которые пришли в январе за услуги ЖКХ. И не отсвечивать.

Но платежки с суммами, больше напоминающими номера телефонов, вывели нацию на «тарифный майдан». Сказалась привычка.

И тут СБУ, находящаяся под полным контролем американцев, объявила, что все недовольные новыми тарифами, а тем более те, кто организуют протесты, — это вредители, внедренные «страной-агрессором» в бренное тело Украины. И даже кое-кого для острастки арестовали. Ибо настоящий украинец, оставшийся в живых после майдана и котлов в Донбассе, должен радоваться десятикратному повышению тарифов за тепло и электроэнергию. Как сказал недавно министр энергетики Юрий Витренко, "субсидии лишь унижают гордую европейскую нацию". Все, оказывается, хотят платить за ЖКХ полную цену, без всяких льгот.

Однако три телеканала — NewsOne, «112 Украина» и Zik портили эту благостную картину всеобщего одобрения мудрым руководством страной Кристиной Квин. Они приглашали в свои гибридные студии экспертов, которые рассказывали о недовольстве забавных белых мышек...

Поэтому в сложных условиях процветания европейской нации, разбегающейся по странам и континентам в поисках работы, было принято единственно верное решение: заблокировать вражеский контент. На Украине окончательно победила диктатура свободы слова, с чем незалэжную державу уже поздравило посольство США.

... то, что потеря суверенитета приводит к обнищанию, а вовсе не к процветанию, убедили и колеблющихся прежде россиян...