Самовнушение работает только со словом

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2 февраля 2021, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: neomonah.livejournal.com

Существуют первая и вторая сигнальные системы, которые обозначил академик Павлов. Слово, произнесенное вслух или про себя, воздействует на человека в качестве информации и вызывает в нем реакции и рефлексы. Слово – вторая сигнальная система. И она существует только у человека. Любые другие воздействия: звуки, светоформы, запахи итд – это раздражители первой сигнальной системы.

Самовнушение не взаимодействует с первой сигнальной системой, только со второй...

Последовательность слов, установок или тезисов могут изменять состояние человека – его восприятие реальности. Восприятие реальности изменяется когда человек диссоциируется от своего Я. Отдает часть контроля над собой другим людям, судьбе, Богу.

Стадии самовнушения и погружения себя всё больше и больше в трансовое состояние – это и есть стадии диссоциации от своего Я, постепенное его уменьшения до нуля. Чем больше я диссоциирован, тем глубже я погружён.

Чем больше я отдаю контроль над собой, над своей жизнью, над своим мнением другим людям тем больше я отказываюсь от своего Я и тем глубже “ныряю” в трансовое состояние.

Поэтому, у самовнушения всегда есть только одно направление – сделать других людей важными и привлекательными для себя, внушить себе их силу. Чтобы я отказываясь от себя, отдавал им контроль над собой всё больше и больше. Отдавал своё Я кусочек за кусочком. Я не просто должен отказаться от себя и от своей воли, а должен мысленно передать их другим людям.

Стадии диссоциации

Когда мне удалось очередной раз отделить от себя кусочек своего Я и передать его другому человеку, мне также необходимо зафиксировать свое состояние – оправдать его. Разрешить в разуме существование уменьшенного Я, придумать для него новое мировоззрение, новую систему ценностей. И принять эти ценности.

И так, каждый раз по мере диссоциации человек принимает различные системы ценностей в зависимости от глубины погружения и уменьшения своего Я.

Метафизический порог

В погружении существует некоторый порог в который упирается человек. Чтобы перейти этот порог и продолжить погружаться дальше, ему необходимо тотально отказаться от своей воли, мысленно отказаться от своей жизни. Быть готовым принимать любой результат жизни, любое событие, стать полностью незаинтересованным лицом. Только тогда человек сможет преодолеть этот порог.

Я называю этот порог погружения – метафизическим, потому что происходит отказ человека от мышления, от анализа. Его крохотное Я теперь не способно думать, не способно решать или делать выбор, а может лишь наблюдать за происходящим.

Преодолеть метафизический порог не очень просто. Для этого необходимо тотально отдать свою волю не просто другим людям, а судьбе или Богу. А для этого необходимо им придать чрезвычайную важность и силу. Дополнительно, человеку нужно будет объяснить себе самому почему стоит отказаться от себя, почему стоит войти в это новое метафизическое мировоззрение. В чем преимущество несуществования.

В процессе прохождения метафизического порога человек побеждает страх смерти и осознаёт смысл своей жизни.

Почему я стал внушаемым?

Зачем необходимо отказываться от своего Я? Прежде всего стоит сказать, что это возможно не для каждого человека, но для подавляющего большинства. Есть люди, которые не поддаются самовнушению и не погружаются в трансовые состояния. Которых никогда не убедишь отказаться от своей воли, отдать свое Я другому, а тем более отказаться от своей жизни и погрузиться в незаинтересованное наблюдение. Но таких людей единицы.

Человек погружается в транс и отдает свое Я только тогда когда у него ранее уже был подобный неосознанный опыт. Он идет уже по проторенной дорожке. Раньше его волю уже отнимали другие люди насильно, при помощи манипуляций, запугиваний и других воздействий. И он сам ее отдавал, а вернуть назад сам не смог. Возможно он был маленьким, слабым и беззащитным, это неважно. Важно то что самовнушение всегда происходит по уже ранее обозначенному пути.

Но проходя по этому пути самостоятельно человек его закрывает для себя. Через некоторое время обнаруживая, что ему всё сложнее и сложнее погружаться, а затем в какой-то момент понимает что и вовсе не может больше этого сделать.