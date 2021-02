Истина в деле о катастрофе MH17 кроется в мелочах

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

2 февраля 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sgrisha04.livejournal.com

Всё, что делается в расследовании катастрофы, должно быть сделано тщательно, со вниманием к деталям. В русской версии краткого перевода отчета DSB сказано: Международный воздушный коридор L980 (по которому летел МН17) проходит через два сектора этого района – через Sесtor 2 и Sесtor 4. В каждом секторе работают свои диспетчеры и, соответственно, малайзийский Боинг вели поочередно два днепропетровских диспетчера.

Это следует и из расшифровки переговоров: диспетчер Сектора 2 обозначен в расшифровке как DNP(S2), а диспетчер Сектора 4 как DNP(S4):

То есть, экипаж запросил обход влево на двадцать миль, "два ноль миль", а переводчик перевел две мили. 20 миль = 37 км, а две = 3.7 км. Самолет из коридора ушел влево на 37 км, а нам рассказывают, что примерно на 14.

Для начала соврал или не понял фразу переводчик - "two zero miles to the left" - а это не 2 мили влево, а 20 миль влево...

Говорите, Боинг не выходил из коридора? Но 20 миль это 37 километров. Где записи внутренних переговоров диспетчеров? Где записи телефонных звонков на вышку и с вышки? Где записи переговоров диспетчеров военного сектора?

Почему самолет вели в район, где сидели окруженцы в южном котле и почему он пропал с радаров через 4 секунды после того, как подтвердил смену курса и начал отворот?

Примерно в 13:00 UTC самолёт меняет курс со 107 на 98 и начинает удаляться от "обычной" трассы, а в 13:05 возвращается на старый курс 107 и относительно долго летит параллельно авиакоридору, но вне его, так как ширина коридора составляет 10 км. Далее начинает выходить на нужную точку на территории России. То есть Боинг ушел влево на 37 километров, а не на 11, как рисуют на своей картиночке голландцы.

Если исходить из перевода (сделан переводчиками из отчета DSB), то получается, что Боинг летел не там. где нарисовали голландцы, а левее на 26 км и ракета Бука из Первомайского до него просто бы не долетела.

Придется голландцам Бук перекатывать на северо-запад, а то у него дальности не хватает, ну и фотошоп Алейникова за одно перерисовывать...

P.S.

Полная бесконтрольность посещений места падения Boeing МН17 дает возможность вывезти оттуда всё что угодно, соответственно, и оставить там всё, что угодно. Например, гражданин Австралии Демьян Дорошенко (Demjin Doroschenko), одним из первых, как журналист, прибывший на место падения, предложил впоследствии австралийской полиции выкупить личные вещи пассажиров, забранные им с места крушения самолета?!

В Нидерландах в течение года расследовали попытку продажи через интернет вещей, имеющих отношение к Boeing МН17, работником нидерландской полиции, который был на Украине?! Поскольку следствие установило, что эти вещи «были собраны вне зоны расследования на Украине» (were picked up outside the investigation area in Ukraine), его поведение сочли всего лишь «неэтичным» (unethical), и его оставили на работе в полиции?