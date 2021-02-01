Военный переворот в Мьянме

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1 февраля 2021, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Мьянме произошел военный переворот. Военные захватили власть, арестовав президента и лидера правящей партии, после чего объявили чрезвычайное положение сроком на год.

В стране массово идут аресты различных чиновников, политиков и общественных активистов. Во время осуществления переворота в стране была нарушена работа интернета и телефонной связи. В крупные города страны введена бронетехника, на улицах развернуты блокпосты.

Обязанности президента будет исполнять действующий вице-президент, но реальная власть будет сосредоточена в руках главнокомандующего вооруженных сил.

Военные ссылаются на то, что их действия правомочны и определяются статьей Конституции (которую разрабатывали военные), а арестованных руководителей они обвиняют в том, что те не отреагировали должным образом на заявления о фальсификации последних выборов в стране и нежелании переносить выборы из-за ситуации с коронавирусом.

После захвата власти, местные генералы заявляют, что это все временно и через год демократия будет восстановлена, когда будут устранены причины приведшие к военному перевороту. С другой стороны, пара генералов заявляют, что если нормально решить проблемы не получится, то они рассматривают возможность и вовсе отменить старую Конституцию.

В общем, в сухом остатке - военная хунта захватила власть и теперь ставит условия. Для Мьянмы, если смотреть в историческом масштабе, почти привычное дело.

В Вашингтоне выразили озабоченность происходящим и призвали восстановить демократию. В соцсетях идет волна набросов, что за переворотом стоит Китай, который тесно сотрудничает с военными Мьянмы и поставляет им различные вооружения, не говоря уже о контроле за протяженной границей между странами. Тем не менее, каких-либо доказательств "китайского следа" в этом перевороте не предоставлено.