Никита Мордашов лишился акций на 150 миллиардов рублей

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26 января 2021, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Летом Мордашова-младшего отчислили из ВШЭ, что не оставило незадачливому студенту иного выбора, кроме как откликнуться на повестку из военкомата. Раздосадованный плохой успеваемостью своего отпрыска, Алексей Мордашов также лишил сына акций на сумму в 150 млрд рублей.

Существенная сумма, если учесть, что общее состояние бизнесмена оценивается в 1,3 трлн рублей, а всего у него семеро детей.

Сам Алексей Мордашов имеет образование инженера-экономиста в машиностроении. Он начинал свою карьеру на Череповецком металлургическом комбинате. Его сын был отчислен из ВШЭ с факультета мировой экономики и мировой политики.

Про Никиту Мордашова написали все газеты, так как он сын одного из самых богатых людей России, однако его случай отнюдь не является исключением. Сейчас в среде крупных предпринимателей сформировалась уже новая мода на карьеры детей. Считается престижным, когда ребёнок получает техническое образование и идёт в науку, с прицелом возглавить позже какую-нибудь крутую технологическую компанию.

Престижным считается «вариант Василия Сталина»: военная карьера, причём не в тыловом обеспечении, а в тех подразделениях, которые даже в нынешнее относительно мирное время выполняют реальные боевые задачи.

Напротив, так называемые «мажоры», репортажи о которых мы регулярно читаем в жёлтой прессе, считаются в кругах деловой и политической элиты позором семей. Родители пытаются привести заблудших гуляк в чувство, вытащить из плохой компании и наставить на путь истинный. Получается с переменным успехом:

Воспитание процесс творческий и ненадёжный, и круглые суммы на расчётных счетах нельзя напрямую конвертировать в правильный характер для своего потомства...