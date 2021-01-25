А что случилось с «болотными борцами», почему больше не выходят

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25 января 2021, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: acer120.livejournal.com

Стараюсь не отвлекаться от нормальных тем на сиюминутную суету, поэтому, собственно, весьма редко пишу какую-то актуалочку. Вот и сейчас по поводу очередных протестных митингов говорить нечего, да и зачем? Но один момент все же интересен, и вот какой ...

Первые большие митинги "болотной" эпохи были уже десять лет как назад. И на их пике в Москве уж точно на улицы выходило в разы больше людей. Для круглого счета назовём 150 тыс. душ.

А сейчас для круглого счёта назовём 40 тыс. душ - на самом деле меньше, но не суть. Причем, как радостно пишут сами протестантские вожди, значительная часть вышла на митинги впервые. Где-то четверть-треть.

Итого: до этого митинговало из вчерашних пусть 30 тыс...

И вот возникает вопрос - а что с теми другими «болотными борцами»? Вот этими 150-30 = 120 тысячами некогда активных?

Понятно, что кто-то умер, кто-то переехал, но 10 лет это небольшой срок для серьёзных изменений.

Мне бы, действительно, хотелось если не социологию хоть какую-то, так хотя бы какие-нибудь интервью, опросы и т. п.

Почему не выходят сейчас, живя в том же городе - разочаровались в методе, поменяли позицию - что угодно. Где они? Что с ними?