Основные риски России связаны с геополитикой

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22 января 2021, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Факторы нестабильности экономического развития сохраняются везде, - заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент России отметил, что это вызвано последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями, нарушением глобальных кооперационных и торговых связей.

Глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках

К концу года ряд макроэкономических показателей вернулся к докоронавирусным значениям, в частности, объем грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, подчеркнул президент. По итогам года немного ускорилась инфляция, она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%.

Мы сохраняем достаточно оптимистичный взгляд на перспективы нового 2021 года

Мы по-прежнему полагаем, что вакцинация в России и мире должна победить пандемию, что приведет к снятию ограничений и, соответственно, окончанию рецессии. При этом рост инфляции вызван недальновидной политикой Банка России – регулятор допустил существенное ослабление рубля. И занизил ключевую ставку. По оценкам ИАЦ «Альпари», при инфляции 5%, справедливый уровень ключевой ставки составляет 6-8%. На фоне мягкой политики Федрезерва США российский рынок акций имеет все шансы увеличить свою капитализацию примерно на треть.

Полностью на докризисный уровень экономика России выйдет в начале будущего года

Главные риски для России связаны с геополитикой. Если западные санкции коснуться Облигации федерального займа (ОФЗ), у России могут возникнуть проблемы с финансированием бюджета. Доля нерезидентов во free float российских компаний 30-35%, прежде всего, это фонды из США, Великобритании и Западной Европы. Если они начнут распродажу, то обнулят сбережения россиян. Не стоит забывать, что на Мосбирже 9 млн брокерских счетов частных лиц. И, конечно, пока не достроен «Северный поток-2», сохраняется риск украинского газового транзита.

Доля сектора услуг в России меньше, чем в странах G7, из-за этого в 2020 году экономика России упала меньше, но и восстановление ее идти будет медленнее, чем у конкурентов. Германия имеет все шансы сместить Россию с первого места по размеру экономики в Европе.