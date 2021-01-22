Что теперь демократам делать с

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

22 января 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Прекрасная во всех отношениях статья из "Атлантик", где наглядно видны подлинные демократические подходы к оппонентам на выборах. Тут полный суповой набор от расчеловечивания десятков миллионов голосовавших за Трампа до до сравнений самого Трампа с бен Ладеном, причем с посылом, что террорист лучше республиканца.

Во-первых, Сенат должен добиться осуждения Дональда Трампа

Подстрекательство к бунту и угрозы похищения, а, возможно, и убийств членов Сената (включая вице-президента США), представляются той темой, мимо которой верхняя палата Конгресса пройти не сможет. Враги Теда Круза любят указывать на то, что Трамп назвал жену Круза ведьмой и намекнул, что его отец убил Джона Ф. Кеннеди, и Круз все равно лебезил перед Трампом. Любой сенатор, который простит почти что свершившийся факт линчевания себя рогатым шаманом без рубашки, заставит предательство Круза выглядеть почти что невинным в сравнении с собственным поведением такого сенатора.

Во-вторых, правоохранительные органы должны обязательно найти и предъявить обвинения всем бунтарям...

...от парней, размахивавших связками пластиковых полицейских наручников до бабушек, позирующих для фотографий в захваченных помещениях. То, с какой энергией их преследовали федеральные прокуроры, доказывает, что Соединенные Штаты еще не полностью коррумпированы. Тюрьмы для того и существуют, чтобы содержать в них таких людей.

На этом самая простая часть задачи заканчивается

Труднее представить себе варианты того, что будет дальше, и в результате каждый из нас оказывается замкнутым в темном, пустом пространстве для принятия своего собственного выбора...

Бывшая чиновница Министерства внутренней безопасности США Джульетт Кайем соглашается с тем, что мы должны рассматривать марши MAGA (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой» - предвыборный слоган Дональда Трампа, когда он выиграл президентские выборы), как проявление террористическое движения, а Трампа — как его Усаму бен Ладена. Что нам следует делать с террористическими движениями? «Обезглавить» их руководство. В данном случае, по ее словам, «обезглавливание» должно быть фигуральным: нужно изолировать Трампа, скомпрометировать его последователей, и заставить их отвернуться от избранника.

На прошлой неделе против Трампа выступили некоторые бывшие его надежные сторонники. В Конгрессе большинство из них отреклись от него, когда это стало неизбежным — например, Митч Макконнелл увидел, что его большинство в Сенате ускользнуло из-за стратегии Трампа в Джорджии. Насколько это возможно, их раскаяние должно быть принято, даже с некоторым легким забвением. Если «трампистам» неудобно отрицать то, что они сделали, ну что же, им же хуже. Когда их отрицания переходят в устойчивую забывчивость, есть видео и твиты, чтобы напомнить им о том, что они говорили и делали...