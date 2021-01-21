Теперь у элиты США есть свой

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21 января 2021, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-rozoff.livejournal.com

Прежде всего, 46-й президент США вернул США в Парижское соглашение по климату, в т.ч. «о сокращении углеродных выбросов». 45-й президент Дональд Трамп инициировал выход США из этой коррупционной аферы.

- Байден отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения (Трамп инициировал выход США из ВОЗ из-за коррумпированности этой организации в основном Пекином).

- Байден отменил закрытие въезда в США гражданам ряда мусульманских и африканских стран (Трамп закрыл им въезд, чтобы прекратить импорт криминала и терроризма).

- Байден отменил разрешения на строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США (Трамп возобновил эту энергетически-важную стройку в 2017 году после запрета Обамы, продиктованного "недовольством экологов").

- Байден отменил особый режим контроля и строительство стены на границе с Мексикой (Трамп ввел этот режим, чтобы прекратить поток криминала в США).

- Байден ввел (в угоду про-пекинской ВОЗ) повсеместное ношение масок и социальную дистанциию в течение 100 дней, грубо нарушив конституционные права граждан.

- Байден объявил 20 января национальным днем единства - при этом плюнув в лицо 74 миллионам американцев, которые голосовали за Трампа (те, кто поддерживал Трампа открыто в СМИ и на блогах - теперь внесены в черные списки).

Социалные сети и платформы, которые не блокировали сторонников Трампа и не ввели цензуру по указке "банды четырех" - теперь подвергаются в США запретам на всехз фронтах, контролируемых формальной (федеральной) и неформальной (монопольной) бюрократией.

Над трансформациями выборов и свободы слова в стране, бывшей в прошлом веке флагманом демократии в мире - уже смеются Александр Лукашенко и Сергей Лавров. А теперь, похоже, может смеяться даже Ким Чен Ын.

Разумеется, весь этот пир бюрократического тоталитаризма, цифровой монополии и коррупции в США будет стоить гражданам не только безопасности, но и денег - уже анонсирован примерно 50% рост налогов (сниженных Трампом).

Граждане США не пресекли воровство президентских выборов цифровой "бандой четырех", и теперь граждане США будут платить, пока не реализуют новую Конфедерацию.

Самая дорогая вещь на свете - это глупость, она обходится дороже всего.