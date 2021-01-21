Украпатриоты и стукачи шлют доносы на нарушителей запрета русского языка

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

21 января 2021, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: werewolf0001.livejournal.com

В списке сайта «Миротворец», куда по доносу вносят «врагов Украины», оказалась 20-летняя жительница Киева Таисия Онацкая. Девушка ведет в «Тик-Ток» популярный блог под никнеймом di.rubens, у блога более 3 миллионов подписчиков.

В «Миротворце» Онацкая оказалась за стрим, где высказалась, что Россия ей нравится больше, чем США и Белоруссия, и она была бы не против жить в России, если такой выбор перед ней вдруг встанет. Свои симпатии к России киевлянка выражала в шутливой форме. Однако Онацкой инкриминировали «дискредитацию украинского государства и Вооруженных сил Украины». В блоге Онацкой также нашли ее критические высказывания об «АТО» и призывы к диалогу с населением Донбасса.

Удивительно, что за Онацкую заступились самые, что ни на есть каратели «АТО» — люди из редакции связанного с ВСУ телеграм-канала «НачШтабу». Там выявили, что на Онацкую донес в «Миротворец» некий пожилой блогер, называющий себя полковником Генштаба ВСУ, с позывным «Штирлиц». Этот «Штирлиц», как выявили в ВСУ, хочет стать главным уполномоченным СБУ по контролю над соцсетями. Настоящее имя «Штирлица» — Анатолий Штефан.

Анатолий Штефан по роду своей деятельности занимается освещением в соцсетях ситуации в Вооруженных силах Украины. Военные его воспринимают как услужливого замполита, который, чтобы получить повышение по службе, умалчивает о коррупции, дедовщине, дискриминации женщин-военнослужащих, нищенской жизни военных пенсионеров и других неприглядных фактах жизни ВСУ.

Обращение к Штефану администрации «НачШтабу»:

«Никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу. Толик! Мы понимаем, что когда ты старый и никому не нужный, трудно удержаться от соблазна гнобить молодых и успешных девушек. „Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать“ — это слова Вольтера, о которых мы стали забывать в борьбе за свободную Украину. Какая свобода в том, что жирный тролль и любитель дешевого хайпа, а по совместительству офицер ВСУ устраивает травлю за позицию, мнение, слова? Мы хотели бы напомнить, что девушка живет в Киеве, в Украине, в Европе наконец. И нападать на человека далекого от политики и милитаризма — в этом ли сила, Толик? На дворе XXI век, а не двенадцатый, когда сжигали ведьм».

Таисия Онацкая насчет Штефана обратилась в Нацполицию. В ВСУ начато служебное расследование действий вероятного полковника Генштаба. В социальных сетях украинские военные (особенно молодые офицеры) делают юной блогерше комплименты и желают с ней познакомиться поближе.

После введения 16 января запрета на использование русского языка в сфере обслуживания из разных регионов Украины поступило сто жалоб в адрес уполномоченного «по правам украинского языка» Тараса Креминя. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Креминь рассказал в эфире украинского телевидения.

По его словам, доносы в основном касались отсутствия украиноязычных версий сайтов торговых сетей, а также наличия в магазинах информационных вывесок, табличек и ценников на русском языке.

Особое удовлетворение языкового омбудсмена вызвало то, что поступили четыре жалобы из русскоязычной Одессы.