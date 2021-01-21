У Навального трудности с переводом «американского первоисточника»

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21 января 2021, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Когда обсуждалась тема «Зачем Путину дворцы?» меня все не покидала одна мысль: что это за "склад грязи" такой? Навальный в своем видео четко написал и указал его на плане "дворца Путина". Никого это почему-то не смутило совсем и никто даже не задумался - что это вообще за дичь?

Можно понять казино с игровыми автоматами, дискотанцпол, электрические машинки и кальянную. Понятна хоккейная площадка в подвале и шест для стриптиза. Даже комната для приготовления яиц как-то понять можно и сформулировать ее назначение. Но "склад грязи"... Что это за загадочная "комната для грязи" или "грязевая комната"?

Есть на этот счёт один вариант...

Нет, ну давайте будем разумными. Просто так не может быть какой-то комнаты, где хранили бы грязь. Вот никто не удивился «шубохранилищу Якунина». Ну хранит человек там шубы и что. Но грязь-то хранить никто не будет в здравом уме.

И вот тут пришла на ум такая версия, что "склад грязи", или "грязевая комната" - это всего лишь не правильно переведенное название .... прихожей. Да, это то помещение, где снимают грязную обувь и одежду.

Как "склад грязи" мог появиться в расследовании Навального? Да просто сценарий ему прислали из США на английском языке и там было написано "Mud Room" и они его перевели с дуру, как "грязевая комната". Хотя возможно это был вольный перевод Навального с «американского»...